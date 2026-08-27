Carriedo ve la apertura parcial de la A-11 "un acto de partido" y a Puente "más centrado en suceder" a Pedro Sánchez

Archivo - El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en una imagen de archivo en rueda de prensa. - JCYL - Archivo

VALLADOLID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha interpretado este jueves la apertura parcial de la autovía del Duero (A-11) en la provincia de Valladolid como "un acto de un partido político" pues ve a "la persona que lo organizó", el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, está "ya más centrada en sus intereses para suceder a Pedro Sánchez".

Así lo ha expresado el miembro del Ejecutivo autonómico en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este jueves, donde ha sido preguntado por el acto celebrado el pasado lunes para la puesta en servicio de unos 30 kilómetros de la autovía entre Tudela de Duero y Valbuena de Duero.

"Se valora por sí mismo, fue un acto de un partido político más que un acto institucional", ha apostillado Fernández Carriedo, que lo ha "asociado" al ministro y exalcalde de Valladolid a quien ve "ya más centrado en sus intereses para suceder" a su compañero de partido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en "pensar en los intereses de la comunidad autónoma" de Castilla y León.

De hecho, ha recalcado que el propio Puente ha reconocido que "fue él" quien no invitó a representantes de la Junta, algo que entiende que "seguro que en otras comunidades no habría hecho".

También ha hilado esta situación con las críticas a la política de población de Castilla y León en la red social 'X', y en este caso ha rechazado "polemizar con el futuro candidato del PSOE" o que también, ha interpretado, "ejerce de líder del PSOE de Castilla y León".

"Respetamos sus apsiraciones", ha ironizado Fernández Carriedo, que ha apostillado que sería "bueno" que Puente dedicara algo de tiempo "a los intereses" de los castellanos y leoneses.

En cuanto a las afirmaciones del propio ministro sobre las trabas que habrían puesto la Junta y la Diputación de Valladolid a dicha apertura, Fernández Carriedo ha defendido que las gestiones realizadas por estas dos instituciones han permitido "poner a disposición" las carreteras autonómicas y provinciales para que se pudiera realizar la apertura parcial "por parte del Gobierno".

"Nuestra participación ha sido muy activa", ha recalcado Carriedo, que ha recordado que se trata de carreteras de un ámbito "local y comarcal" en las que se puede pasar de una intensidad media de 2.200 vehículos diarios a unos 5.000, con lo cual era necesario garantizar la "seguridad" de este tráfico.