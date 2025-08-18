Carriedo ve eficaz el operativo cuando la meteorología lo permite y rechaza IGR 3 que sólo cambia "reportar a Marlaska"

Centro de mando para el incendio originado en San Bartolomé de Pinares, a 9 de agosto de 2025, en Navas del Marqués, Ávila, Castilla y León (España). - Rafael Bastante - Europa Press

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido que el operativo desplegado en la Comunidad para atajar los incendios que asolan el territorio autonómico "funciona" y "es eficaz" cuando las condiciones meteorológicas lo permiten, al tiempo que ha rechazado solicitar el Índice de Gravedad (IGR) 3 porque no supondría la llegada de más medios y únicamente supondría que la información llegara al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"Es verdad que hay algunos incendios que, por sus circunstancias y en algunas condiciones meteorológicas, están fuera de la capacidad de extinción, pero cuando estas circunstancias lo permiten, el operativo funciona, el operativo está siendo eficaz", ha defendido el portavoz ante los medios de comunicación para informar de la situación tras una reunión mantenida con varios miembros del Gobierno y presidida por el presidente, Alfonso Fernández Mañueco.

De este modo, Fernández Carriedo ha reclamado apoyo al Gobierno de España para las labores de logística. "Necesitamos labor de vigilancia, de disuasión de posibles incendios que se puedan producir, se han pedido al presidente del Gobierno y, a día de hoy, todavía no han sido cumplidos", ha señalado.

El portavoz de la Junta ha detallado hay determinados incendios que "están fuera de la capacidad de extinción del ser humano" y ha recordado que la UME "no había conocido en los últimos 20 años circunstancias parecidas en España".

En este sentido, Fernández Carriedo ha subrayado que la Comunidad cuenta con "los mejores técnicos forestales de España, los mejores ingenieros forestales de España, las mejores personas y profesionales cualificadas en materia de extinción de incendios" y ha reiterado que lo que ahora necesita la Comunidad y lo que Fernández Mañueco ha reclamado a Pedro Sánchez es la intervención del Gobierno para impulsar labores de carácter logístico y no para una intervención propia en los fuegos.

De este modo, ha señalado que una de las labores que podrían desarrollar los efectivos del ejército es la necesidad de vigilancia para evitar que "delincuentes" provoquen nuevos incendios a los que hacer frente. "Aquí el ejército, que quizá tenga alguna unidad operativa, sí tiene esa capacidad de carácter logístico, de carácter de vigilancia y de carácter disuasorio para que se pueda evitar el que se hagan nuevos incendios de carácter intencionado por parte de algunos ciudadanos y también para contribuir a algunos esclarecimientos de estas circunstancias", ha defendido.

En este sentido, ha recordado que esto es precisamente lo que se ha solicitado al Gobierno y que todavía "no ha llegado", un punto en el que ha citado el incendio de Navasfrías en Salamanca, donde hay indicios de intencionalidad. Así ha lamentado que, además de la catástrofe medioambiental en curso, se sigan produciendo conatos provocados que obligan a desviar parte de los medios de extinción, lo que "dificulta y pone en riesgo a todo el operativo".

"Desde aquí pedimos la máxima colaboración del conjunto de los ciudadanos para evitar situaciones de riesgo, todo lo que tenga que ver por tanto con situaciones de negligencia que pudiera causar incendios", ha reclamado Fernández Carriedo.

Así, ha garantizado que el operativo de casi 5.000 personas, 1.500 por turno, que trabaja en la Comunidad realiza un esfuerzo de "máximo nivel" con "profesionalidad y compromiso", y ha pedido a la ciudadanía que mantenga su colaboración y cumplan las instrucciones dada la situación de "máxima preocupación" durante las próximas horas.

Finalmente, Carriedo ha resaltado la importancia de mantener la máxima coordinación institucional y política en una situación que ha calificado de "asunto de Estado". Así, ha insistido en la importancia de alejarse de debates partidistas para centrarse exclusivamente en aportar información, medios y soluciones en un escenario que ha descrito como de "una gravedad pocas veces vista en España".