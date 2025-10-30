El cartel de Conexión Valladolid 2026 se completa con la "confirmación estelar" de 'Bomba Estéreo'

VALLADOLID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Conexión Valladolid 2026 ha completado su cartel con la "confirmación estelar" de 'Bomba Estéreo' que se suma a otros "grandes" grupos en su edición más internacional.

Así, la banda colombiana, que mezcla música caribeña con electrónica, aterrizará el viernes 26 de junio en Valladolid para ofrecer su único concierto en Castilla y León, señala la organización a través de un comunicado.

'Bomba Estéreo', liderada por Li Saumet, se ha convertido en una de las bandas de fusión más influyentes de la escena alternativa global desde su éxito 'Fuego' (2010). Con álbumes "aclamados" como 'Elegancia Tropical' (2013) y 'Amanecer' (2015), nominados a los Grammy, y temas emblemáticos como 'Soy Yo' y 'To My Love', el grupo ha ofrecido "más de mil conciertos en escenarios y festivales de todo el mundo".

"Bomba Estéreo representa la conexión perfecta entre raíces y vanguardia, identidad y modernidad y su presencia consolida a Conexión Valladolid como uno de los eventos musicales más importantes del país y una cita imprescindible dentro del calendario cultural del verano", añade la información.

Conexión Valladolid 2026 desvela con este nombre la mayoría de bandas que actuarán en los escenarios principales de esta octava edición, que se celebrará del 26 al 28 de junio.

De esta manera, el viernes 26 de junio, queda así: Bomba Estéreo, que llega por primera vez a Valladolid para dar su único concierto en Castilla y León, La M.O.D.A., que regresa a la escena musical tras un año de pausa y con nuevo disco, Molotov ('Gira 30 aniversario') que también será la primera vez que actúen en Valladolid, Samurai y Paula Mattheus.

El sábado 27 de junio será el turno de Kate Ryan, quien celebra sus 25 años de carrera y que, igualmente, actúa por primera vez en Valladolid, Ultraligera, que no han dejado de cosechar éxitos tras el lanzamiento de su disco debut 'Pelo de Foca', Lía Kali y Sanguijuelas del Guadiana.

Debido a la acogida de ediciones anteriores, este año Conexión Valladolid también durará tres días, ya que el domingo 28 de junio, se volverá a celebrar Super Cristongo XXL, la reconocida sesión de deejays repleta de música, sorpresas y diversión, concluye el comunicado.