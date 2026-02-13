Cartel definitivo del Conexión Valladoid 2026: suma a Pignoise, Pancho Varona, Kitai, King África y Leticia Sabater

Cartel definitivo del Conexión Valladolid 2026. - PASIÓN EVENTOS

VALLADOLID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Festival Conexión Valladolid 2026, que se celebrará los días 26, 27 y 28 de junio en la Antigua Hípica, ha anunciado este viernes que da por cerrado su cartel, con la incorporación de la banda liderada por el exfutbolista Álvaro Benito, Pignoise; el cantautor Pancho Varona y el grupo Kitai --todos ellos actuarán en la jornada del sábado--, entre otros, y también con la incorporación de King África y Leticia Sabater a la fiesta 'Súper Cristongo XXL' con la que se culmina la programación el domingo 28.

La propuesta artística de 2026, según han destacado fuentes de la organización del festival, "reúne referentes internacionales, nombres esenciales del panorama nacional, nuevas generaciones de artistas y una fuerte presencia de la escena vinculada al territorio bajo el concepto #ConLosNuestros".

Dentro del bloque internacional, Conexión Valladolid contará con Bomba Estéreo, Molotov y Kate Ryan, artistas que actuarán por primera vez en Valladolid y que ofrecerán además su única actuación en Castilla y León en 2026.

La programación nacional reúne artistas consolidados, proyectos en plena expansión y nuevas propuestas que están marcando el presente del directo en España, con nombres como La M.O.D.A, Lia Kali, Luis Fercán, Sanguijuelas del Guadiana, Samuraï, Paula Mattheus, Tenda, Drugos o Billy Flamingos. A ellos se suman en este nuevo anuncio la banda de punk-pop Pignoise; el cantautor Pancho Varona, con una trayectoria muy vinculada a la de Joaquín Sabina; y Kitai, grupo que se ha clasificado para la final del Benidorm Fest 2026.

Estas tres últimas bandas se suman a la programación del sábado 27 de junio, jornada en la que figuraba anunciado en los primeros anuncios del cartel el grupo Ultraligera, que ya no consta en la comunicación realizada este viernes.

La programación musical se completa con una selección de DJ y propuestas electrónicas, la programación de artistas locales '#Conlosnuestros el viernes 26 y el regreso del 'Super Cristongo XXL', una fiesta con la que se concluyó ya la edición de 2025.

En esta prolongación del festival, además de DJ como 'Los del Lío' o Kike AV, se ha sumado al showman argentino, afincado en la provincia de Valladolid, King África, ampliamente conocido por su éxito 'La Bomba' a principios del actual siglo, y la televisiva y eventual cantante Leticia Sabater.

Conexión Valladolid continuará, como ya se confirmó hace unas semanas, en 'Pingüinos Arena', el espacio también conocido como Antigua Hípica, que vio nacer el proyecto, en el entorno natural del Pinar de Antequera. La edición 2026 volverá a contar además con zona de acampada, reforzando el carácter convivencial y comunitario del evento.

Más allá de la programación artística, la edición 2026, destacan los organizadores, "refuerza su apuesta por la sostenibilidad, la accesibilidad y la inclusión social".

Entre las principales medidas destacan la entrada gratuita para menores de 8 años, el acceso a agua gratuita, la implantación de baños Deluxe, la incorporación de un escenario Twin que permite continuidad musical sin esperas, y la transformación del antiguo espacio VIP en una nueva zona pensada para familias y público infantil.

Las entradas del Conexión Valladolid siguen a la venta en https://www.conexionvalladolid.es/entradas/ con precios actualmente desde 61,50 euros para el abono de tres días; 41,50 euros para los días 27 o 28; y 16,50 euros para el domingo.