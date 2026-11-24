Uno de los carteles electorales del PSOE que ha aparecido con esvásticas pintadas en León capital. - PSOE

LEÓN, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los carteles electorales del PSOE han aparecido con esvásticas pintadas en León capital, un acto vandálico que ha sido condenado por el PSOE leonés, que ha hecho un llamamiento al respeto, la convivencia y la tolerancia democrática.

En este contexto, el PSOE ha manifestado su "más absoluta condena" ante la aparición de esvásticas pintadas sobre algunos de los carteles de la campaña electoral de Pedro Sánchez, instalados en la capital leonesa.

El secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, ha lamentado la normalización de las expresiones de odio en la política y ha reivindicado el respeto hacia quienes defienden un proyecto político diferente, según ha informado a Europa Press en un comunicado el PSOE.

"La discrepancia política es democracia; el odio, los insultos y la simbología nazi no tienen cabida en ella. No podemos permitir que la intolerancia se normalice en nuestra sociedad", ha señalado Cendón.

Finalmente, los representantes socialistas leoneses han reivindicado una campaña electoral en la que primen las propuestas, el debate democrático y el respeto frente a los insultos y la crispación.