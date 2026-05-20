Cartif cierra 2025 con 18,5 millones de ingresos y 157 proyectos en un año de "consolidación y expansión tecnológica"

El director general de Cartif, José Perán, junto al subdirector general, Sergio Sanz, en la presentación de la Memoria Anual 2025 del centro tecnológico - CARTIF

VALLADOLID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Cartif ha consolidado su "crecimiento y liderazgo tecnológico" durante el ejercicio de 2025 en el que obtuvo 18,5 millones de ingresos con 157 proyectos de I+D+i en marcha, 227 clientes y un equipo formado por 260 profesionales.

Así lo ha destacado el director general del centro tecnológico, José Perán, durante la presentación de la Memoria Anual 2025, un acto en el que se ha puesto de relieve su posicionamiento como uno de los "principales" centros tecnológicos de España y Europa.

Durante el último año, el Centro ha alcanzado unos ingresos de 18,5 millones de euros, ha desarrollado 157 proyectos de I+D+i y ha trabajado con 227 clientes, en un ejercicio en el que ha mantenido una actividad orientada al desarrollo de soluciones innovadoras para empresa y administraciones y a la transferencia tecnológica.

Perán ha subrayado además el compromiso del Centro con Castilla y León y con el fortalecimiento del tejido empresarial regional al asegurar que su función no es solo desarrollar tecnología, sino contribuir a que esta se traduzca en "progreso económico, competitividad empresarial y bienestar colectivo".

Por su parte, el subdirector general, Sergio Sanz, ha destacado que 2025 ha sido un año de "consolidación y expansión tecnológica", marcado por el crecimiento sostenido del centro y la ampliación de sus capacidades en ámbitos estratégicos.

"Hemos reforzado nuestra actividad internacional al diversificar nuestra base de clientes y avanzar hacia una transferencia tecnológica cada vez más alineada con las necesidades reales del mercado", ha detallado, para después poner en valor el peso internacional de Cartif, que durante 2025 ha participado en 92 proyectos europeos y ha "reforzado" su liderazgo en el retorno económico del programa Horizonte Europa.

En este sentido, ha subrayado que la presencia internacional de Cartif "trasciende el volumen de actividad y refleja una capacidad competitiva consolidada para liderar consorcios, anticiparse a retos tecnológicos complejos y transferir conocimiento al mercado desde Castilla y León".

HIDRÓGENO VERDE E IA

Uno de los grandes ejes estratégicos de CARTIF durante 2025 ha sido el impulso de tecnologías orientadas a la transición energética y la descarbonización.

En este sentido, el centro ha reforzado su actividad en torno al hidrógeno verde, a través del desarrollo de soluciones relacionadas con electrólisis, almacenamiento energético, integración de renovables y combustibles sintéticos.

Este eje se integra en una visión más amplia de transición energética, orientada a combinar generación renovable, almacenamiento, eficiencia, gestión inteligente y nuevas soluciones industriales que aceleren la descarbonización de empresas, ciudades y territorios.

Entre las iniciativas más relevantes destaca el liderazgo del Valle del Hidrógeno de Castilla y León (CyLH2Valley), un ecosistema regional orientado a acelerar el despliegue del hidrógeno renovable en sectores industriales, energéticos y de movilidad.