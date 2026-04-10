Carvajal avanza la contratación de un estudio para conocer el estado de los árboles cercanos al Alonso Berruguete

Imagen del pino que ayer cayó sobre el patio del colegio Alonso Berruguete. - VOX

VALLADOLID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Educación y Cultura en el Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, ha avanzado que su área, de la mano de la Junta, ha contratado un estudio para conocer el estado de la masa árborea próxima al colegio Alonso Berruguete con el fin de tomar las medidas oportunas para evitar nuevos accidentes como el ocurrido ayer.

La edil ha visitado el centro junto a un ingeniero Forestal y de Montes del Servicio de Medio Ambiente y el encargado de la empresa de jardinería que se encarga del mantenimiento de los centros de educación primaria. Carvajal ha mandado un mensaje de "tranquilidad" para subrayar la "diligencia y profesionalidad" con la que ha actuado la dirección del centro.

La también teniente de alcalde ha explicado que el pino que se cayó ayer en el patio del colegio --minutos después de la entrada del alumnado al mismo-- está ubicado en una zona que pertenece al instituto El Pinarillo y que estaba "sano". Como causas del desplome apunta al exceso de lluvia, que hace que el terreno esté "colmatado" y las raíces "muy cortas" de estos ejemplares, todo ello acompañado de el fuerte viento de los últimos días.

Sobre los pasos a dar para evitar que se vuelva a provocar esta situación, Carvajal ha avanzado que se han puesto en contacto con una empresa que realizará una "prognosis" del estado del terreno "para luego actuar". "Tenemos la zona balizada y acordonada. Pero queremos ver si el problema es un vicio oculto de asfixia y dilatación de las raíces por ese exceso de agua, porque el terreno está colmatado, y analizar la situación del resto de los pinos", ha abundado.

Entre las posibilidades que se abren, está la de talar los árboles si hay peligro y sustituirlos por otras especies con "mayor raíz", que se "adentren más en el subsuelo y sea más difícil su caída".

"En estos momentos la seguridad está garantizada porque está balizado y acordonado el terreno. Pero lo que hay que hacer, efectivamente, no es quedarse brazos cruzados. De ahí que nos hayamos puesto en marcha de la mano de la Dirección Provincial de Educación ", ha apuntado.