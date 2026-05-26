Carvajal (Vox) reclama "parar ya" las bandas juveniles y advierte de que "el grupo de respuesta inmediata" no actúa

VALLADOLID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Valladolid y concejal de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha rechazado este martes "blanquear" y "mirar para otro lado" ante el "problema de las bandas juveniles violentas" y ha considerado que "el grupo de respuesta inmediata en estos momentos no está actuando".

Así lo ha apuntado la edil que forma parte del equipo de Gobierno municipal al ser preguntada sobre los últimos casos de agresiones con armas blancas que se vinculan a bandas organizadas en la ciudad y su entorno.

Carvajal ha enfatizado que Vox advierte desde hace tiempo de que "no se puede blanquear, ni mirar hacia otro lado con el tema de las bandas juveniles violentas", que ha considerado que "no tienen una nacionalidad determinada".

Ante este problema, ha señalado, la respuesta debe ser "multidisciplinar", desde la seguridad pero también desde la "educación", a la que considera "fundamental" para asesorar a los padres cuando vean algún indicio sobre sus hijos. "Porque en las bandas juveniles violentas se entra vivo, pero se sale muerto", ha advertido.

Carvajal ha reflexionado que estas "bandas" se llaman "latinas" porque "su origen se forja en los años 40 del pasado siglo en Estados Unidos con migrantes latinos".

Pero ha subrayado que el problema actual es que "captan a chicos nacionales por una falsa identidad", lo que ha vinculado con la "desestructuración de un estrato" y que esos jóvenes "hoy son menores de edad", pero "dentro de muy poco tiempo van a ser mayores de edad y han hecho del modelo de delincuencial su modus vivendi y su modo identitario".

"Las bandas juveniles luchan por territorios del control del tráfico de drogas, luchan por vendetas personales de identidad, luchan por demostrar quién tiene más poder y han hecho de una violencia extrema hasta el punto de empujar a un menor inimputable a cometer delitos de muerte", ha reflexionado, en un relato de lo ocurrido en Valladolid en el mes de febrero pasado.

Eso sí, ha estimado que no tendría "sentido", a su juicio, que se vuelque la responsabilidad en la Policía Municipal, porque "su función es de colaboración con la Policía Nacional", que recalca que es la que "controla los delitos".

Finalmente, ha puesto en valor ejemplos de colaboración entre ambos cuerpos y el Ayuntamiento, como la "caseta" que se puso durante las fiestas de la ciudad en la zona de Las Moreras, con un efecto "disuasorio y preventivo, no de control", en el que se atendía "a todas las víctimas de cualquier tipo de delito".