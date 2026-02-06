Casa 47 adjudica la redacción de dos proyectos con un total de 80 viviendas en Ávila y Valverde de la Virgen (León)

VALLADOLID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La entidad estatal de Vivienda, Casa 47, ha adjudicado la redacción de dos proyectos de edificación para dos promociones de alquiler asequible en Ávila (20 viviendas) y en Valverde de la Virgen (León), con otras 60.

Según han informado fuentes de la Administración General del Estado en sendos comunicados recogidos por Europa Press, el proyecto de Valverde de la Virgen se ha adjudicado en sus modalidades básico y de ejecución, a la sociedad Taller de arquitectura BIM, por un importe de 236.493,12 euros, sin impuestos.

La parcela que albergará esta promoción de viviendas, que era propiedad del Ministerio de Defensa, está ubicada en la calle Mesón número 7 y tiene una superficie de 3.475 metros cuadrados.

En Ávila, la adjudicación ha recaído en el estudio de arquitectura UTE Paredes Y Rivas Arquitectos, por un importe de 100.200 euros, impuestos excluidos.

Se trata de un edificio de cinco plantas, ubicado en la calle Alfonso Montalvo, en una parcela con una superficie total de 605 metros cuadrados, en el que se construirán viviendas asequibles, con planta baja destinada a garajes, accesos y elementos comunes.

En ambos casos se indica que la calidad arquitectónica ha primado en la selección de esta propuesta, así como "la contextualización con el entorno, el interés, la composición y la estética de esta, y la sostenibilidad ambiental con la incorporación de técnicas bioclimáticas y la incorporación en la propuesta de medidas para la reducción del consumo de agua, entre otros aspectos".

También han sido valorados la incorporación criterios de industrialización en la construcción y su grado de integración en las obras, la reducción del plazo de ejecución gracias a la solución adoptada, el nivel de experimentación y la aplicación de soluciones innovadoras.