Casa Botines (León) realizará talleres infantiles en Semana Santa con el trencadís como protagonista

Archivo - El Museo Casa Botines Gaudí, en León capital, llevará a cabo talleres infantiles en Semana Santa centrados en el trencadís. - MUSEO CASA BOTINES GAUDÍ - Archivo

LEÓN 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El trencadís será el protagonista de los próximos talleres infantiles que se llevarán a cabo en el Museo Casa Botines Gaudí en Semana Santa, concretamente los días 27, 30, 31 de marzo y el 1 de abril en horario de 10.00 a 14.00 horas.

A través de una manualidad diferente cada día, los asistentes se acercarán a la figura de Gaudí y a una de las técnicas que más definen a Gaudí. Las actividades están dirigidas a niños entre cinco y doce años y las inscripciones están disponibles en la web del Museo.

Como en un caleidoscopio, el trencadís modernista mezcla colores y formas para crear mosaicos llenos de color, luz y movimiento. Gaudí convirtió esta técnica en una propuesta innovadora y respetuosa con el medio ambiente, a través de la reutilización de piezas de cerámica y vidrio para darles una nueva vida en sus obras, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Museo Casa Botines de Gaudí.

En estos talleres los asistentes experimentarán con materiales sostenibles, unirán fragmentos y crearán combinaciones cromáticas únicas para diseñar varias cosas como su propio mosaico multicolor. Esta temática está relacionada con la exposición temporal 'Gaudí y el trencadís', que se puede visitar actualmente en el sotabanco del Museo.