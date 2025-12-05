La Casa Luelmo de Valladolid acogerá Culturhub, un centro con hasta diez proyectos culturales y creativos

VALLADOLID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid y la Fundación Santa María la Real ponen en marcha un proyecto que permitirá "acelerar" proyectos culturales y creativos en un centro denominado 'Culturhub' que se ubicará físicamente en la Casa Luelmo.

Según han informado fuentes municipales, serán diez proyectos emprendedores los que se beneficiarán de un programa integral de incubación.

El Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico, IdeVa, en colaboración con la Fundación Santa María la Real, ponen en marcha esta iniciativa "novedosa" cuyo objetivo es impulsar el emprendimiento que surge de las raíces locales y tiene el potencial de impactar tanto en las comunidades como en la sociedad en general.

Se trata del 'hub' de proyectos culturales y creativos 'Culturhub Valladolid', que contempla la cultura, "vista como un motor de innovación y cohesión social", que "no solo rescata y revitaliza las expresiones tradicionales, sino que también las adapta a los desafíos contemporáneos, promoviendo un diálogo entre lo local y lo global".

El proyecto se ponen en marcha para "impulsar a los emprendedores locales en este sector". Además, consideran "acelerar las industrias culturales y creativas implica reconocer su capacidad económica, fomentando la creación de iniciativas empresariales en el ámbito cultural y creativo".

El programa ofrecerá a los emprendedores, autónomos y empresarios de este sector, como la formación, asesoramiento, cocreación con otros equipos, aceleración de proyectos, visibilidad e impulso siguiendo "una metodología ágil y práctica".

Se estructura en dos fases, de las cuales la primera se denomina 'Fase 0' de captación, para abrir una convocatoria para atraer propuestas emprendedoras innovadoras que respondan a desafíos actuales del sector, para identificar y atraer emprendedores que desarrollen proyectos en los sectores indicados.

La 'Fase 1' es la de Incubación, en la que se ofrecerá un programa integral de incubación, con acompañamiento inicial, asesoramiento personalizado a través de mentorías y talleres sectoriales para la innovación abierta.

Con sede física en la Casa Luelmo, serán diez proyectos emprendedores los que se beneficiarán de un programa integral de incubación.

El convenio tendrá una duración de seis meses y concluirá con un evento final y Demo Day.

El proyecto de apoyo al emprendimiento cultural tiene un presupuesto de 16.276 euros, siendo 15.000 euros los que aporta el Consistorio.

Se habilitará una zona de 'coworking cultural' en lo que será una incubación física y digital, que servirá, a lo largo de tres meses, de acompañamiento a las personas emprendedoras para poner en marcha su idea desde los primeros pasos.

Los proyectos emprendedores incubados recibirán también sesiones grupales y mentorías individuales.

Con este convenio el Ayuntamiento de Valladolid asegura que "retoma" la colaboración que durante muchos años mantuvo con la Fundación Santa María La Real en materia cultural, pues recuerda que la entidad ha puesto "en valor" los "paisajes culturales de tanta importancia para nuestra identidad local y posibilidades de desarrollo futuras".