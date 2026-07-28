La Casa Revilla muestra la vanguardia del arte cerámico con las obras finalistas del XXV Concurso Ciudad de Valladolid

El concejal de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martín, ha inaugurado este martes la exposición acompañado por el presidente de la Asociación de Ceramistas de Valladolid (ACEVA), Juan Carlos Gimeno - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sala Municipal de Exposiciones de la Casa Revilla acoge la muestra del XXV Concurso de Cerámica Ciudad de Valladolid - XII Encuentro Internacional, que muestra a través de 23 obras la vanguardia del arte cerámico en una propuesta, de entrada gratuita, que podrá visitarse hasta el 20 de septiembre.

El concejal de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martín, ha inaugurado este martes la exposición acompañado por el presidente de la Asociación de Ceramistas de Valladolid (ACEVA), Juan Carlos Gimeno.

El recorrido expositivo presenta las 23 obras finalistas, seleccionadas de entre todas las que han concurrido a la convocatoria desde diferentes rincones de España, además de países como Portugal, Bélgica o Argentina.

La obra merecedora del primer premio del XXV Concurso de Cerámica - XII Encuentro Internacional ACEVA, dotado con 2.500 euros, es 'Ilices Supra Agrum Aratum', presentada por el escultor salmantino Iñaki Sánchez Barrado.

Se trata de una composición de original creatividad con manufactura exquisita y una relevante complejidad técnica.

Es una de las piezas que el público podrá conocer en la exposición de la Casa Revilla, junto con las reconocidas por el jurado con menciones especiales.

'Dinámica de la materia', de Cristina Salvans Moreso (Tarragona); 'Estado T1', de Isabel Real Bravo (Madrid), y 'Jardín interior', de Susana del Aire (Madrid).

El jurado de este año ha estado formado el concejal de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martín, la ceramista Rosa Varela, el pintor Pablo Ransa y el galerista Javier Silva.

La muestra, podrá visitarse con entrada gratuita hasta el 20 de septiembre, en horario de martes a domingo y festivos de 12.00 a 14.00 horas y de 18.30 a 21.30 horas.

Aquí se explora la cerámica contemporánea como lenguaje artístico universal a través de piezas realizadas por creadores ubicados en diferentes puntos de la geografía española e internacional.

En su recta final, además, la exposición coincidirá con la 48ª Feria de Cerámica y Alfarería de Valladolid, una confluencia que convertirá a la ciudad en referente nacional del sector, tanto para la alfarería tradicional como para las expresiones más vanguardistas del arte cerámico.

La muestra, organizada por la Asociación de Ceramistas de Valladolid (ACEVA), cuenta con el patrocinio de la Concejalía de Comercio Mercados y Consumo y la colaboración de la Fundación Municipal de Cultura.