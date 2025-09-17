La Casa Revilla de Valladolid acoge 'Versos para vender', un viaje por dos siglos de poesía al servicio de la publicidad

La concejala de Educación y Cultura de Valladolid, Irene Carvajal, junto al hijo predilecto de la ciudad y comisario de la exposición, Joaquín Díaz, en la exposición 'Versos para vender'. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Casa Revilla de Valladolid acoge desde este miércoles la exposición 'Versos para vender', una muestra de 30 paneles que reproducen el recorrido histórico del uso de la poesía como medio persuasivo en la comunicación y al servicio de la publicidad entre los siglos XVIII y XX.

En este marco, la concejala de Educación y Cultura de Valladolid, Irene Carvajal, junto al hijo predilecto de la ciudad y comisario de la exposición, Joaquín Díaz, ha presentado esta muestra de "primera calidad" que representa "la memoria viva de la tradición" y que podrá visitarse hasta el 16 de noviembre, de martes a domingo en horario de 12.00 a 14.00 y de 18.30 a 21.30 horas, con entrada gratuita.

Por su parte, Joaquín Díaz ha explicado que el proyecto nace de un "compromiso personal" con este espacio expositivo y ha detallado que se centra en "la conversión de la comunicación en poesía". "La publicidad existe desde que el mundo es mundo, pero a lo largo de casi dos siglos he querido rebuscar en publicaciones periódicas de Valladolid cómo la poesía servía para comunicar ideas, creencias y también la excelencia de productos comerciales", ha apuntado.

En este sentido, la exposición reúne versos publicados en diarios y revistas desde 1787 hasta 1972, organizados de manera cronológica, entre los que figuran ejemplares del Diario Pinciano, La Crónica Mercantil o El Fandango.

Asimismo, algunas de las piezas más singulares de la muestra son los 'aleluyas' de la feria de septiembre de 1880, precedentes de las historietas por su estructura en viñetas, que permiten trazar paralelismos entre las fiestas vallisoletanas de hace dos siglos y las actuales. "Es una joya porque no he visto nunca una aleluya parecida, no existe otro ejemplar", ha aseverado el comisario.

La muestra incluye también poemas de autores como José Zorrilla, Emilio Ferrari o César Silió, así como de otros menos conocidos como Lázaro Galdiano, quien publicó en Valladolid durante su etapa de estudiante.

Además, el proyecto se apoya en los estudios del polígrafo Narciso Alonso Cortés y del historiador Celso Almuiña, que investigaron la relación entre prensa y poesía como recurso persuasivo.

Por último, Díaz ha explicado que el catálogo de la exposición, accesible mediante un código QR, incorpora imágenes realizadas con inteligencia artificial para poder ilustar datos curiosos de los distintos periódicos, una herramienta que, según el comisario, es su "apuesta personal por las nuevas tecnologías".