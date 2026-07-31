La Casa de Zorrilla dedica su ciclo de cine de verano a Rudyard Kipling en el 90 aniversario de su fallecimiento

Espectadores asisten a una de las proyecciones en una edición pasada. - FMC

VALLADOLID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Casa de Zorrilla - Fundación Municipal de Cultura recuerda al escritor británico Rudyard Kipling a través del séptimo arte con el ciclo de cine de verano 'Leyendo a Kipling en la gran pantalla', un programa que, a lo largo del mes de agosto, recupera algunas de las más célebres adaptaciones de las obras del Premio Nobel de Literatura.

La propuesta, con una mesa redonda introductoria el martes 5 de agosto y proyecciones todos los miércoles del mes, está organizada por la Fundación Municipal de Cultura con la colaboración del Cineclub Casablanca y coordinada su presidente y profesor de la Universidad de Valladolid, Diego Cano de Gardoqui.

Más allá de la popularidad de títulos como 'El libro de la selva', el ciclo propone redescubrir la riqueza literaria de un autor "dotado de una forma de escribir renovadora en sus fórmulas narrativas" que pueden encontrarse, como destaca Cano de Gardoqui, "en relatos y poemas muy populares", detalla a través de un comunicado.

Una popularidad trasladada a las películas que recuperan su obra y plasmada en una selección de títulos "que, pese a ser conocidos, pocas veces hemos podido ver en la gran pantalla", señala.

El programa comenzará con una charla sobre el novelista y poeta, a cargo de Gonzalo Franco Blanco y Pedro Ojeda, el miércoles 5 de agosto a las 20.00 horas.

Este encuentro dará paso a cuatro proyecciones: El hombre que pudo reinar (1975, John Huston), basada en la novela corta de 1890; Capitanes intrépidos (1937, Victor Fleming), sobre la novela de Kipling de 1896; Gunga Din (1939, George Stevens), que lleva a la gran pantalla el poema del mismo nombre, y El libro de la selva (1967, Wolfgang Reitherman), que recoge los cuentos escritos por el británico con el mismo nombre en 1895.

Las proyecciones, que serán en versión original subtitulada y tendrán lugar todos los jueves de agosto a las 22.00 horas, estarán precedidas por una presentación (con comienzo a las 21.30 horas) que contextualizará la película y permitirá a los asistentes profundizar en la figura de Kipling y su huella en el séptimo arte.

La entrada es libre hasta completar el aforo para la charla del miércoles 5 de agosto y con invitación para las proyecciones, disponibles en la recepción de la Casa de Zorrilla desde el sábado anterior a cada cita (horario del centro: de martes a sábado de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y domingos de 10.00 a 14.00 horas).