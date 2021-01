Casado confirma la presencia de la cepa británica en CyL

VALLADOLID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha confirmado la presencia de la cepa británica de Covid-19 en la Comunidad, tras lo que ha asegurado que la existencia de nuevas variantes del virus no resta efectividad a las vacunas, según extrae del informe de los birólogos.

"La cepa británica está claramente circulando en toda la Comunidad", ha señalado Casado, quien ha informado además de que se está estudiando también la presencia de las cepas de Brasil y Sudáfrica.

No obstante, ha señalado que las tres variantes no restan efectividad a las vacunas, pese a lo que ha advertido de que son más contagiosas pero no más mortales.

Casado ha señalado que la tasa de letalidad del virus ha crecido hasta el 3,4 por ciento en la Comunidad, algo que ha ligado al incremento en el número de contagios registrados en las últimas semanas. "A más contagios más fallecidos", ha defendido la consejera.