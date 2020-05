Casado insiste en cuarentena y distanciamiento social porque la curva baja "pero no lo suficiente"

VALLADOLID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha insistido este lunes, primer día de la Fase Cero de la estrategia de desescalada, en la importancia de la cuarentena social, de mantener las medidas de higiene y el distanciamiento social para aplacar la curva que refleja la evolución de casos de contagiados por coronavirus en la Comunidad.

Así lo ha puesto de manifiesto en la rueda de prensa que ofrece a diario para dar cuenta de la evolución de la pandemia del COVID-19 y donde hoy ha estado acompañada por el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea.

Durante su intervención, Casado se ha referido a dos medidas claves para "aplacar" la curva de contagiados en la Comunidad, una curva que las primeras semana de la pandemia creció en vertical y que después de pasar "mucho tiempo en la meseta" se ha conseguido bajar "pero no lo suficiente".

Por eso, la consejera de Sanidad ha insistido en las medidas que lograron "aplacar" la curva como ha sido el confinamiento social por lo que ahora que se "abre la mano" y se relajan algunas de las medidas de restricción Casado ha insistido en la importancia de las "medidas de precaución universal" para evitar repuntes como son la higiene de manos, la higiene nasal, el uso de mascarillas cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad y el distanciamiento social.

Otra de las medidas claves para evitar rebrotes del virus en las diferentes fases de la desescalada sería las pruebas "PCR massivas" pero entendiendo masivo con pruebas a personas que tienen los síntomas del COVID o que han estado en contacto con personas con un alto nivel de contagio.

No obstante, la consejera de Sanidad ha dejado claro que cambiar de fase "no es normalizar los movimientos" porque la pandemia aún está en la fase de transmisión comunitaria y el virus sigue presente como lo demuestra el hecho de cada día hay casos nuevos de contagios. "Por eso, si no se hacen bien las cosas en lugar de desescalar podemos reescalar y eso sería terrible", ha enfatizado Casado.

La consejera cree que es "irrenunciable" la responsabilidad de cada persona en las distintas fases y ha reconocido que no estará "tranquila" hasta que llegue el día en el que comparezca en rueda de prensa para decir "cero nuevos casos" y aunque los indicadores "evolucionan bien y no son malos" lo cierto es que cada día se registran nuevos contagiados.

AL respecto se ha manifestado también el vicepresidente Igea, quien ha reconocido que la "curva va bien" pero ha manifestado su "preocupación" porque la gente pierda "la sensación de peligro" que había al inicio de la pandemia y del Estado de Alarma, porque los contagios "continuarán", por lo que ha insistido en salir de manera progresiva.