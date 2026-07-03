El casco de Darth Vader, el aeropatín de Marty McFly y las gafas de Harry Potter protagonizan una muestra en Valladolid

Fotografía de la exposición 'Tesoros de Hollywood' - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La sala de exposiciones de San Benito de Valladolid acoge desde este sábado, 4 de julio, la exhibición 'Tesoros de Hollywood', que reúne muestras de cine de género, terror y fantasía en el marco de la tercera edición del festival Pucela Fantástica (PUFA), con piezas vinculadas a algunas de las películas más populares de las últimas décadas como el casco de Darth Vader, el aeropatín de Marty McFly y las gafas de Harry Potter.

La exposición se ha presentado este viernes en un acto en el que ha participado la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, quien ha estado acompañada por los codirectores del festival David Pérez y Daniel Farriol, y el comisario de la muestra, Carlos Chardí Puchades.

La muestra se enmarca en la tercera edición de PUFA, que se celebra desde este sábado y hasta el 11 de julio, y ofrece al público vallisoletano, entre otras piezas, réplicas de 70 firmas originales como Beatlemanía o El Gran Belén POP! o piezas con certificados internacionales de autenticidad emitidos por algunas de las principales entidades especializadas en este ámbito.

"Me he emocionado como fan de las películas de ciencia ficción al ver la cantidad de objetos increíbles que tenemos aquí", ha expreasado la edil durante su intervención, en la que ha puesto en valor la "gran diversidad" de festivales de cine que se celebran en la ciudad.

En esta línea, Jiménez ha subrayado que esta exposición "refuerza la vinculación de Valladolid con la cultura cinematográfica y enriquecen la oferta turística y cultural de la ciudad".

SOBRE LA EXPOSICIÓN

En esta exposición se podrá ver también la mayor colección de objetos icónicos de la serie y película 'The Mandalorian', con las firmas de todos sus protagonistas, que incluyen los tres actores que representan al Mandaloriano.

Durante el acto también ha tomado la palabra Farriol para destacar que desde la primera edición se ha apostado por complementar la programación cinematográfica del festival con actividades que acerquen el género al público desde otros formatos.

"Poder contar con una exposición de este nivel, con objetos tan emblemáticos firmados por algunos de los grandes nombres de la historia del cine, era uno de los objetivos que perseguíamos desde hace tiempo y estamos convencidos de que hará disfrutar a aficionados de todas las generaciones", ha ahondado durante su intervención.

La exposición podrá visitarse hasta el 26 de julio de lunes a sábado de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos de 10.00 a 14.00 horas, con entrada gratuita.

TERCERA EDICIÓN DE PUFA

La inauguración de 'Tesoros de Hollywood' marca el inicio de la programación paralela de la tercera edición de PUFA (Pucela Fantástica) con 26 largometrajes, 27 cortometrajes y 19 estrenos de películas internacionales, entre ellos dos premieres mundiales, seis europeas y once españolas.

El festival abrirá sus puertas con 'Insaciable', el nuevo largometraje de la directora australiana Natalie Erika James, presentado previamente en los festivales de Sundance y Berlín y que llegará el 24 de julio a los cines españoles distribuido por Diamond Films.

A lo largo de ocho días, el público podrá descubrir algunas de las producciones más destacadas del fantástico contemporáneo procedentes de Europa, Asia, América y Oceanía, muchas de ellas estrenadas previamente en certámenes como Toronto, Rotterdam, Fantastic Fest, FrightFest o BIFFF.

La edición de este año rendirá además un homenaje especial a Narciso Ibáñez Serrador con motivo del cincuenta aniversario de '¿Quién puede matar a un niño? y reconocerá la trayectoria de dos figuras fundamentales del cine español: el director Paco Plaza y el guionista Jorge Guerricaechevarría, que recibirán los Premios PUFA de Honor 2026.

La programación se completará con encuentros con cineastas, proyecciones especiales, una nueva edición de la maratón nocturna de terror y diversas actividades abiertas al público que convertirán Valladolid en punto de encuentro para los aficionados al género durante toda la semana.

PUFA cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Valladolid, Valladolid City of Film, Valladolid Film Commission, Cines Broadway, Prometeo Escultura, Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) y Fundación Obra Social de Castilla y León (FUNDOS), así como con la financiación del programa Nos impulsa de la Junta de Castilla y León, y con la colaboración de Fundación SGAE.