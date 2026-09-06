Las casetas regionales afrontan su 43 edición como parte "fundamental" de la gastronomía de las Fiestas de Valladolid

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en la inauguración de la XLIII Feria de Folklore y Gastronomía. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La actividad de la 43 edición de la XLIII Feria de Folklore y Gastronomía de las Fiestas y Feria de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid ha comenzado de forma oficial este domingo, 6 de septiembre, como parte "fundamental" de la oferta gastronómica del programa, según ha destacado el alcalde, Jesús Julio Carnero.

Carnero ha estado acompañado en la inauguración por el presidente de la Federación de Casas Regionales y Provinciales en Castilla y León (FecarCyL), Jose Luis Bellido, quien ha explicado que el recinto mantiene el mismo número de participantes de la pasada edición, lo que suma un total de 17 casetas.

Asimismo, ha destacado que esta edición se ha implementado una nueva modalidad de control de acceso para garantizar la seguridad de los asistentes, de manera que el espacio tendrá un aforo máximo de 8.000 personas de forma simultánea.

Bellido ha recordado que este evento nació "como agradecimiento a la ciudad de Valladolid" por la "fenomenal" acogida que siempre ha brindado a los emigrantes, "tanto por sus representantes como por la propia ciudadanía".

En este sentido, la feria cuenta con una amplia muestra de toda España, si bien Bellido ha lamentado "profundamente" una única ausencia, la de Ceuta, para completar el mapa nacional: "Es la única que nos falta como representación de toda la geografía española".

ORIGEN

Por su parte, Carnero ha recordado el origen de este evento que arrancó en 1982 y, por ello, ha asegurado que los vallisoletanos pueden "presumir de ser hospitalarios y hacerlo a través de lo mejor, la gastronomía y la enología".

Durante su intervención, el regidor también ha recorrido las diferentes ubicaciones de esta feria a lo largo de estas cuatro décadas: desde sus inicios en la zona del Poniente, después por el Campo Grande, La Rubia, el antiguo campo de fútbol, hasta consolidarse desde el año pasado en su recinto definitivo junto al estadio José Zorrilla.

Carnero ha concluido su intervención con agradecimientos a José Luis Bellido y a la Federación de Casas Regionales por un trabajo que, a su juicio, es "fundamental": "En aras de que seamos más hermanos todos, con independencia de dónde hayamos venido o nacido".