Casi 30 establecimientos de Valladolid y provincia celebrarán las jornadas del espárrago de Tudela y el lechazo de CyL

Cartel de las 12 Jornadas del Espárrago de Tudela de Duero y el Lechazo IGP de Castilla y León. - ASOCIACIÓN EMPRESARIOS HOSTELERÍA VALLADOLID

VALLADOLID 6 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 27 establecimientos de Valladolid y provincia celebrará del 7 al 14 de mayo las 12 Jornadas del Espárrago de Tudela de Duero y el Lechazo IGP de Castilla y León.

La iniciativa está impulsada por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid en colaboración con los ayuntamientos de Valladolid y Tudela de Duero y la Diputación provincial a través de la marca 'Alimentos de Valladolid'.

El evento, que se celebra con con motivo de la festividad de San Pedro Regalado, se desarrollará entre el 7 y el 14 de mayo, cuando 13 establecimientos del medio rural y 14 de la ciudad ofrecerán la oportunidad de disfrutar de dos de los productos más deliciosos y seña de identidad de la gastronomía vallisoletana, han informado a Europa Press fuentes de la Asociación.

Así, se podrán disfrutar 40 elaboraciones, concretamente 16 tapas, 14 raciones y diez menús que ponen en valor productos de máxima calidad como el espárrago de Tudela de Duero y el lechazo IGP de Castilla y León en propuestas que abarcan desde formatos más informales hasta propuestas más tradicionales.

Desde su puesta en marcha en 2015, estas jornadas del lechazo, impulsadas por la Asociación de Hostelería y el Ayuntamiento de Valladolid, se han consolidado como una cita imprescindible para poner en valor uno de los grandes emblemas de la gastronomía vallisoletana como es el lechazo. En 2021 se incorporó el espárrago, lo que supuso la consolidación de otro de los productos protagonistas de estas jornadas.

Los establecimientos participantes y las distintas propuestas gastronómicas en estas jornadas se podrán consultar en la página web www.visitavalladolid.com.