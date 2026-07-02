Casi 40.000 personas migrantes han solicitado la regularización extraordinaria en CyL

Una oficina de Correos de Valladolid en el primer día para pedir la regularización de extranjeros. - CLAUDIA ALBA/PHOTOGENIC - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 39.981 personas migrantes han solicitado acogerse al proceso de regularización extraordinaria en Castilla y León, donde ya se han asignado 18.646 citas en el conjunto de la Comunidad, según los datos facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Por provincias, Valladolid concentra el mayor número de solicitudes, con 8.337, seguida de Burgos (7.774), León (5.830), Salamanca (5.041), Segovia (3.690), Ávila (3.215), Palencia (2.075), Soria (2.069) y Zamora (1.950).

Además, las oficinas habilitadas en Castilla y León han recibido entre el 30 y el 40 por ciento de las solicitudes registradas en cada provincia, lo que, según el Ministerio, pone de manifiesto el papel "crucial" que desempeñan estos servicios en el desarrollo del proceso de regularización.

En cuanto al perfil de los solicitantes, los hombres representan el 52,6 por ciento del total, frente al 47,4 por ciento de mujeres. Por grupos de edad, la franja más numerosa es la comprendida entre los 25 y los 34 años, que concentra el 28 por ciento de las solicitudes, seguida de la de 35 a 44 años (20,2 por ciento), la de 16 a 24 años (16,8 por ciento) y la de menores de 15 años (15,2 por ciento).

Asimismo, las personas de entre 45 y 54 años suponen el 12,6 por ciento de los solicitantes, mientras que el grupo de 55 a 64 años representa el 5,4 por ciento y los mayores de 65 años, el dos por ciento, lo que refleja que la mayor parte de quienes se acogen al proceso extraordinario se encuentra en edad laboral.

Por nacionalidades, Colombia concentra el mayor número de solicitudes, con el 31,9 por ciento del total, seguida de Venezuela (19,1 por ciento), Perú (12,4 por ciento) y Marruecos (10,6 por ciento). También figuran entre los principales países de origen Honduras (4,3 por ciento), Brasil y Paraguay (ambos con un 2,5 por ciento), Senegal (1,9 por ciento), Argentina y Argelia (los dos con un 1,6 por ciento), mientras que el resto de nacionalidades suman el 11,6 por ciento de las solicitudes registradas en Castilla y León.

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

En el marco nacional, el proceso de regularización extraordinaria de migrantes ha sumado 159.097 nuevos afiliados a la Seguridad Social a 30 de junio, según ha anunciado este jueves el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Así lo ha puesto de manifiesto en la sede del Ministerio, en la rueda de prensa para hacer balance de la regularización extraordinaria de migrantes, impulsada por el Ejecutivo en abril y cuyo plazo para presentar solicitudes acabó este martes 30 de junio.

En concreto, tal y como ha revelado este jueves la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, a través de un vídeo, se han registrado 1.174.978 solicitudes en el proceso de regularización. De ellas el 79,6% corresponden al arraigo y el 20,4% a los que solicitaron protección internacional.

En este sentido, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, durante su intervención en la presentación de los datos, ha detallado que un total de 609.737 expedientes se encuentran en fase de tramitación, lo que supone el 52% sobre el total de las solicitudes recibidas.

En concreto, el 57% de los solicitantes del proceso son hombres y el 43% son mujeres. De la misma manera, el 81% de los solicitantes tienen menos de 45 años.

La mayoría de las solicitudes que se han presentado ha sido a través de la vía electrónica, (977.876),que representan más del 83%. El mayor porcentaje de las presentaciones se han hecho a través del Colegio Profesional de la Abogacía y le sigue la vía presencial, a través de los funcionarios de las oficinas públicas.

En total, 197.102 solicitudes se han presentado a través de las 448 oficinas habilitadas en todo el territorio. En este sentido, Cancela ha recordado que las oficinas de Correos siguen abiertas para atender a personas a quienes se les haya requerido documentación.

En cuanto a las citas, la secretaria de Estado de Migraciones ha informado de que han movilizado en este proceso, entre el 20 de abril y el 30 de junio, un total de 641.386.

Respecto al origen de los solicitantes de la regularización, el 67% de las personas provienen de América Central, América del Sur, América Latina, con carácter general. En concreto, destacan Colombia, Marruecos, Venezuela y Perú. Por territorios, Madrid y Barcelona son las provincias con mayor número de solicitudes, seguidas de Valencia, Alicante y Murcia.