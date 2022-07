Casi un centenar de trabajadores de 112 y 061 reclama mejoras laborales y un marco estable ajeno al telemárketing

VALLADOLID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Casi un centenar de trabajadores de los teléfonos de emergencias 112 y 061 (que suman una plantilla de unas 150 personas) se han manifestado este viernes en una jornada de huelga con la que reivindican mejoras laborales, un marco estable ajeno al del telemárketing y acorde al trabajo que realizan.

Los trabajadores han partido de la sede del 112 en el Paseo del Hospital Militar y han recorrido las calles de Valladolid en manifestación tras una pancarta en la que se podía leer "las emergencias no son un negocio. 112 privado, 112 precario", en referencia a la prestación del servicio mediante adjudicación de la Junta a empresas privadas en el caso de ambos servicios telefónicos.

En este marco, el presidente del Comité de Empresa del 112, Domingo Largo, ha explicado que se encuentran en un marco laboral de "venta telefónica", con el convenio colectivo de telemárketing, "muy precario" que no asegura ni el empleo.

Por ello, ha recordado, hace dos años tuvieron un conflicto porque, con un cambio de concurso, no se aseguraba ni la subrogación de toda la plantilla, aunque se resolvió favorablemente tras el compromiso de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente (ahora Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación Territorial) de garantizar la subrogación así como de hallar un nuevo marco laboral más adecuado al trabajo que desarrollan.

Sin embargo, este segundo compromiso no se ha cumplido y ahora, después de la pandemia en la que han dado "el callo" se está trabajando y soportando toda esa situación, con una nueva empresa adjudicataria (Ilunion) en cuyas propuestas no ven que vayan a mejorar su situación, sino que "sospecha" que van a empeorar porque "es un modelo de negocio, un modelo de trabajo que va a telemarketing puro y duro".

Frente a ello, el presidente del Comité de Empresa ha explicado que ellos reivindican el mantenimiento de un "pequeño acuerdo de mejora" que tienen desde 2009, turnos ordenados, secuencias ordenadas de trabajo y una ronda antiestrés que se acordó en ese mismo año y que alcance a toda la plantilla, ya que actualmente no llega a la mitad en el 112 y no existe en el 061, además de tener turnos aleatorios.

"Y ya los últimos meses, pues han sido una situación muy, muy desagradable", ha señalado Largo, quien ha concretado que ha habido trabajadores con diez días seguidos de trabajo, "cosa que no se había visto en 20 años", o jornadas de trabajo de once horas seguidas en lugar de ocho.

"Vemos que se va a ir a un modelo, pues de ir salvando los días como se pueda", ha señalado el presidente del Comité de Empresa, que ha afirmado que en lugar de ir a un modelo ordenado de turnos y un modelo racional donde la gente tenga unas condiciones adecuadas, un descanso adecuado o unas remuneraciones adecuadas que también reivindican por el trabajo que desarrollan, van hacia uno "de telemarketing de venta telefónica puro y duro, donde se va a ir a salvar el día como se pueda y a exprimirnos como limones".

Ante esta situación, ha advertido de que no están "dispuestos" y "en algún momento hay que decir basta" y reivindicar que su profesión y su trabajo "es más valioso que eso que se pone sobre la mesa".

SERVICIOS MÍNIMOS

Además, Domingo Largo ha censurado que no se pueda ejercer el derecho a la huelga porque en el caso del 061, trabajadores que mueven el parque de ambulancias de la Junta y dependen de Emergencias Sanitarias, prácticamente han sido del cien por cien, con una persona que puede hacer huelga, que es el delegado de personal.

A este respecto, ha señalado que es "paradójico" porque siempre que hay una jornada de huelga los trabajadores de estos servicios, tanto 112 como 061, "parece ser" que no tienen derecho a la huelga porque son un servicio "esencial", como ha asegurado que dijo el consejero, porque "peligra la vida de las personas si este servicio no se mantiene adelante", algo que considera cierto, pero ha criticado que a la hora de reivindicar sean "telefonistas".

"No cuadra una cosa con otra y también es una nuestra reivindicaciones, que se establezca un marco en el que esas dos cosas cuadren. SI somos un servicio básico esencial y parece que no tenemos derecho casi a la jornada de huelga, porque tenemos unos servicios mínimos del 90, 95 por ciento o cien por cien, pues hombre, algo más que telefonistas tendremos que ser, digo yo", ha añadido.

Aunque se trate de empresas privadas adjudicatarias de servicios, Largo tiene la impresión, "al cabo de los años", que la Junta puede hacer "lo que quiera" y hacer modificaciones, tras lo que ha explicado que, en otras comunidades autónomas, en los pliegos de condiciones se han incluido por ejemplo cláusulas de interés social para fomentar la contratación a tiempo completo, estable y no temporal o mejorar la conciliación entre la vida familiar y la laboral.

Sin embargo, en Castilla y León la respuesta que reciben a todas sus propuestas para incluir en el pliego cláusulas sociales es que "no se puede", por lo que considera "curioso" que en otras comunidades autónomas sí se pueda y no cree que "violen sistemáticamente la ley en sus pliegos de condiciones, pero parece que en Castilla y León cualquier cláusula no se puede".

Sin embargo, la empresa ahora les dice que, "por orden" de la Consejería, quiere reformar el servicio "de arriba a abajo" en el mes de agosto con un contrato de emergencias que estaba pensado únicamente para mantener en funcionamiento el servicio unos meses, hasta que se pueda abrir un concurso público con libre concurrencia a otras empresas.

"Pues resulta que en agosto quieren reformarlo todo, cargarse la ronda antiestrés, el acuerdo interno e ir a telemarketing", ha señalado Largo, quien ha afirmado que "no les parece serio" y cree que la Junta puede hacer más, por lo que espera que en la reunión prevista la próxima semana, a la que acuden con "la mejor" de las voluntades, se llegue a un compromiso de "hacer algo más" como ya se expresó en sede parlamentaria.