Casi medio millón de hogares de CyL presenta dificultades para llegar a fin de mes, el 43 por ciento del total

Publicado 05/02/2020 14:49:21 CET

MADRID/VALLADOLID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 436.665 hogares de Castilla y León presenta algún tipo de dificultades para llegar a fin de mes, el 43 por ciento del total, según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Concretamente, un 4,5 por ciento termina el mes "con mucha dificultad", un 13,5 por ciento "con dificultad" y un 25 por ciento "con cierta dificultad". El porcentaje se ha incrementado un tres por ciento con respecto al año anterior (40 por ciento).

"El crecimiento de variables macroeconómicas como el PIB o no conlleva necesariamente una reducción de la pobreza, ya que dichas dimensiones no miden el bienestar social real. Así, ciertos segmentos de la población tradicionalmente más vulnerables no se benefician a corto plazo del crecimiento económico y se convierten en víctimas de la brecha social", ha declarado Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, que ha presentado hoy el informe 'Un empleo contra la exclusión'.

En este contexto, subraya, el empleo sostenible se alza como la principal herramienta para combatir, no solo las dificultades económicas de las familias, sino también la desigualdad social que de ella se deriva, impactando en áreas como la calidad de vida, la seguridad o la salud de las personas, que sí son indicadores de bienestar social.

"El reto es que grupos de población como personas con discapacidad o mayores de 55 años parados de larga duración no solo accedan al mercado laboral, sino que tengan garantías de consolidarse en el mismo y tener una vida digna", añaden.

Si existe un actor que cobra protagonismo en la generación de empleo sostenible para todos, es el tejido empresarial. Las empresas, como agentes sociales que crean empleo y riqueza en España, tienen ante sí la gran responsabilidad de implicarse en este reto de primera magnitud.

"Ha de estar en la agenda de todas las compañías que, alineándose con la erradicación de la pobreza marcada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), apuesten por políticas de Diversidad e Inclusión que eliminen la discriminación en los procesos de selección y valoren la diferencia como elemento enriquecedor y de competitividad", ha dicho Francisco Mesonero.

Además, el directivo añade que las empresas tienen ante sí "el reto de diseñar estas estrategias en un momento de gran incertidumbre y polarización social, que les obliga a avanzar lentamente, dando pasos a medida que van encontrando el consenso social".

"Sin embargo, hay que actuar con convicción, con la motivación de que es positivo, no solo para aumentar la competitividad de la empresa, sino también para reducir la brecha social", ha añadido.