Los castellanoleoneses gastaron 298 euros de media en las rebajas, un 28% más que en 2025, según Observatorio Cetelem

Clientes en una tienda durante las rebajas de invierno. - Jesús Hellín - Europa Press

VALLADOLID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El gasto medio de los castellanoleoneses en rebajas alcanzó los 298 euros, un 28 por ciento más que en 2025 y un 15 por ciento por encima de la media nacional, según los datos del Observatorio Cetelem sobre el gasto en rebajas.

En comparación con el año anterior, el 29 por ciento de los consumidores aumentó su gasto, mientras que el 31 por ciento lo redujo y el 40 por ciento lo mantuvo igual.

Estos datos reflejan que, aunque algunos ajustan sus compras, muchos consumidores mantienen sus hábitos y participan de forma activa en las rebajas.

Entre los castellanoleoneses que redujeron su gasto, el 89 por ciento reconoce quefue por el impacto de la inflación, un aumento significativo respecto a 2025 y 12 puntos por encima de la media nacional.

La ropa sigue siendo el producto más popular, ya que un 74 por ciento de los consumidores que la adquirió alguna prenda durante las rebajas, tras lo que le sigun el calzado y los complementos, adquiridos por un 41 por ciento de los encuestados.

Asimismo, un 14 por ciento de los consumidores adquirió juguetes duranre las rebajas, lo que que muestran un crecimiento "notable" frente al año pasado, mientres que en el caso de la compra de perfumes, descendió al 12 por ciento y los libros al 10 por ciento.

Por su parte, , el textil y calzado deportivo se mantienen con un 17 por ciento y los smartphones permanecen en 7 por ciento.

CANALES DE COMPRA.

El modelo híbrido de compra se consolida en Castilla y León ya que el 50 por ciento de los consumidores combinó compras online con compras tiendas físicas.

No obstante, las compras exclusivamente en tiendas físicas bajaron al 40 por ciento y las compras solo a través de internet alcanzaron el 10 por ciento, lo que indica un cambio claro hacia la combinación de canales.

El aumento de la compra híbrida también refleja la confianza de los consumidores en la experiencia digital, pero sin abandonar la interacción directa con los productos.

Por otro lado, el uso de herramientas de inteligencia artificial se ha mantenido en un 22 por ciento de los consumidores, que usan la IA para comparar precios, explorar recomendaciones y organizar mejor su presupuesto, por lo que es un recurso cada vez más importante para optimizar la experiencia de compra.

BNP Paribas Personal Finance, conocida en el mercado español a través de su marca comercial Cetelem, es un banco especialista en crédito al consumo, préstamos personales, gestión de tarjetas, cuentas corrientes, cuentas de ahorro remuneradas y depósitos.

El Observatorio Cetelem publica en España sus estudios desde 1997 y se ha consolidado con cinco informes anuales (Motor, Consumo Europa, Sostenibilidad, Consumo España y Bike), ediciones mensuales, y estudios temáticos específicos y estacionales.