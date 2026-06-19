Los castellanosleoneses gastarán de media 1.074 euros en verano, un 13% menos que en 2025, según Observatorio Cetelem

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VALLADOLID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los castellanoyleoneses prevén gastar una media de 1.074 euros este verano, lo que supone un 13 por ciento menos que el pasado año y un 15 por ciento por debajo de la media nacional, según los datos del Observatorio Cetelem recogidos por Europa Press.

El 79 por ciento de los encuestados en la Comunidad manifiesta su intención de viajar durante las vacaciones de verano, un punto menos que el pasado años y cuatro puntos por encima de la media española.

No obstante, el importe medio de gasto para los castellanosleoneses que viajarán este veranos es de 1.244 euros, un descenso "considerable" respecto al verano anterior del 13 por ciento y 16 puntos por debajo de la media española.

El 49 por ciento de los castellanosyleoneses que sí viajarán reconocen que mantendrán el presupuesto respecto al año pasado, aunque desciende bastante el número de aquellos que declaran tener intención de gastar más y en consecuencia aumenta un 17 por ciento los encuestados que prevén gastar menos.

Si se desglosa el gasto destinado al alojamiento y al transporte, en el primer caso sufre una caída del 38 por ciento, con 477 euros de media, y un 22 por ciento menos que la media española. Mientras que en el caso del transporte, el gasto medio estimado es es de 252 euros, lo que supone un incremento del 22 por ciento respecto a 2025 pero queda un 18 por ciento por debajo de la media.

El 78 por ciento de los encuestados prefiere destinos dentro de España, una cifra que está quince puntos por debajo de lo registrado el pasado verano y la playa es el destino favorito, ya que es la opción del 71 por ciento de los castellanoleoneses, lo que supone un descenso del 10 por ciento.

Y entre los castellanoleoneses que van a viajar, el 62 por ciento de ellos aseguran que saldrán a restaurantes como princiopal actividad, un 14 por ciento más que el pasado año, tras lo que se sitúa ir de compras y realizar actividades deportivas, opción de un 31 por ciento de los encuestados, en ambos casos.

Por su parte, el 21 por ciento de los encuestados prevé quedarse en su lugar de residencia durante las vacaciones y de ellos el 58 por ciento justifica esta decisión por su situación económica. Un porcentaje que se incrementa en 8 puntos porcentuales respecto a 2025 pero es inferior a la media en España.

El siguiente motivo que más argumentar para no viajar es el encarecimiento del precio del alojamiento, que supone el 33 por ciento de las respuestas. Además, se reduce en 17 puntos el número de aquellos que decide no viajar con motivo de ahorrar más.

No obstante, los que planean no viajar sí que prevén realizar actividades durante los meses de verano, con un gasto medio de 434 euros, cifra que supone un descenso del 13 por ciento respecto al año pasado y un 24 por ciento menos que la media de españoles.

Las actividades de preferencia entre los no viajeros serán ir al cine y a conciertos, dato que destaca por dejar en tercer puesto a salir de restaurantes, la actividad preferida para la mayoría de españoles.

El Observatorio Cetelem publica en España sus estudios desde 1997 y es un "referente" del análisis de los hábitos y tendencias del conductor español. El Observatorio Cetelem se ha consolidado con cinco importantes informes anuales (Motor, Consumo Europa, Sostenibilidad, Consumo España y Bike), ediciones mensuales, y estudios temáticos específicos y estacionales.