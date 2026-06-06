Castilla y León celebra la Semana Internacional de los Archivos con diversas actividades en sus centros

VALLADOLID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León celebrará desde este lunes, 8 de junio, y hasta el viernes 12 la Semana Internacional de los Archivos, con diversas actividades en varios archivos históricos provinciales, así como en el Archivo General de la Comunidad y en la Filmoteca de Castilla y León.

El Consejo Internacional de Archivos (ICA/CIA), bajo los auspicios de la Unesco, desarrolla este año esta conmemoración bajo el lema '#ArchivosParaLaJusticia: Derechos, memoria y futuros', que refleja "un reconocimiento compartido del papel fundamental que desempeñan en el apoyo a la justicia, los derechos y las sociedades democráticas", según ha señalado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

De esta manera, la Semana Internacional de los Archivos proporcionará "una plataforma global" para destacar las funciones sociales de los archivos como son, entre otras, permitir la rendición de cuentas, preservar la memoria, salvaguardar los derechos y apoyar el Estado de derecho.

El tema que se ha elegido este año 2026, '#ArchivosParaLaJusticia: Derechos, memoria y futuros', ha sido seleccionado a través de una encuesta global con cientos de respuestas de miembros del ICA y de la comunidad archivística en general, y pone especial énfasis en los archivos como infraestructuras activas que sostienen "la justicia a lo largo del tiempo", desde los agravios del pasado y las responsabilidades presentes hasta las reivindicaciones y aspiraciones futuras.

Los archivos conservan documentos "fundamentales para el ejercicio de la justicia y la protección de los derechos", y la forma en que estos documentos se preservan, describen, acceden y gestionan influye directamente en cómo las personas y las comunidades pueden buscar "la verdad, la rendición de cuentas y la justicia".

Con las actividades organizadas, la Institución autonómica pretende poner en valor el patrimonio documental que custodian los archivos de Castilla y León, fortalecer la trama del tejido cultural de las ciudades de la Comunidad y acercarse a nuevos públicos y a la sociedad en general.

Durante estos días se podrá conocer mejor las instalaciones y el funcionamiento de estos centros, así como los servicios de cultura, de información y de garantía de derechos que prestan a las instituciones cuya documentación custodian y a los ciudadanos en general.