Castilla y León cierra el viernes sin poblaciones desalojadas o confinadas tras 20 días de lucha contra el fuego

Un helicóptero trabaja el incendio Fasgar, a 28 de agosto de 2025, en Tremor de Arriba, Igüeña, León, Castilla y León (España) - Fernando Otero - Europa Press

VALLADOLID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Castilla y León concluye la jornada de este viernes sin registrar poblaciones desalojadas o confinadas tras 20 días de lucha contar el fuego tras levantarse el confinamiento de los localidades leonesas de Igüeña y Colinas tras la evolución favorable del fuego de Fasgar-Colinas.

El delegado territorial de la Junta en la provincia de León, Eduardo Diego, ha destacado tras la reunión del CECOPI el "compromiso y profesionalidad" de los medios que conforman el operativo de incendios de Castilla y León que han logrado a lo largo de estas semanas controlar, estabilizar y finalmente extinguir los diversos incendios que se han declarado en el territorio castellanoleonés.

El representante del Ejecutivo autonómico ha comparecido ante los medios para dar cuenta del balance de la jornada de este viernes y explicar que en este momento "ninguna población cuenta con restricciones", ya que los municipios leoneses de Igüeña y Colinas han visto levantado el confinamiento por la mejora del fuego de Fasgar-Colinas.

"Quiero agradecer la comprensión y colaboración de los vecinos, ayuntamientos y pueblos que se han visto afectados por los incendios", ha concluido.