Castilla y León crece un 2,9% en el segundo trimestre a pesar del descenso de la agricultura, que baja un 8,2

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, junto a la directora general de Presupuestos, María Isabel Campos, en la presentación de los datos de contabilidad trimestral. - JCYL

VALLADOLID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Producto Interior Bruto (PIB) de Castilla y León registró en el segundo trimestre de 2026 una variación anual del 2,9 por ciento (igual que en el trimestre anterior) a pesar de un descenso del sector primario, la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, que descendió un 8,2 por ciento, fundamentalmente por el aumento de costes y la mala cosecha.

Así lo ha señalado el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien ha presentado los datos de la contabilidad trimestral junto a la directora general de Presupuestos, María Isabel Campos.

El titular de Economía y Hacienda ha destacado que la Comunidad cree por encima del conjunto del país (dos décimas), también de la Unión Europea, que lo hace a un ritmo del 1,2 por ciento, y la zona euro (crece un 1 por ciento). "Estamos, por tanto, creciendo en Castilla y León el triple de lo que está creciendo la zona euro", ha apuntado el consejero, quien ha recordado que la previsión que se había hecho para el presupuesto de 2026 era de un 2,2 por ciento.

De esta forma, ha avanzado que cuando se plantee el nuevo escenario macroeconómico para el próximo ejercicio el crecimiento mayor del previsto tendrá repercusión, ya que se prevé que en el conjunto del año se acabe con datos más positivos de los esperados, aunque menor que el de 2025, que fue del 3,3 por ciento.

La variación trimestral se situó en el 0,1 por ciento en este periodo (0,2 por ciento en el precedente) y, desde la perspectiva de la oferta, durante el segundo trimestre de 2026, en términos anuales, se observó un crecimiento en el valor añadido bruto (VAB) de todos los sectores excepto en el sector primario, experimentando un mayor aumento el del sector servicios, que creció en un 4,4 por ciento.

El VAB del sector primario de Castilla y León registró en el segundo trimestre de 2026 un descenso anual del 8,2 por ciento (-7 por ciento en el periodo anterior), donde disminuyó la producción agrícola y la ganadera. Esto supone aproximadamente "cuatro o cinco décimas" sobre el crecimiento que se hubiera podido tener en caso de evolución positiva, ha precisado Carriedo.

Fernández Carriedo ha incidido en que el año 2025 fue un "muy bueno" desde el punto de vista agrícola y, en este ejercicio, si comparamos con el anterior, la producción ha sido "más baja", pero además ha tenido el impacto del incremento de los costes de los "inputs" y la evolución "nada dinámica" en la venta de los productos finales.

Los últimos datos disponibles de producción de cultivos de la campaña 2025/2026 reflejan un decrecimiento de la producción agrícola frente al crecimiento registrado en la campaña anterior y en el sector ganadero también se produjo en este trimestre un descenso de la producción en contraste con el aumento del periodo precedente.

Por otro lado, el VAB de la industria aumentó en el segundo trimestre en menor medida que en el periodo anterior (2,8 por ciento y 4,2 por ciento, respectivamente) fundamentalmente debido al descenso registrado por el suministro de energía eléctrica. Por su parte, el conjunto de la industria manufacturera creció un 4 por ciento en este trimestre, dos décimas menos que en el precedente (4,2 por ciento).

El sector de la construcción anotó una variación anual del 2,2 por ciento en el segundo trimestre de 2026 (2,4 por ciento en el periodo anterior). El VAB del conjunto del sector servicios mostró en el segundo trimestre del año un crecimiento anual del 4,4 por ciento, superior al 3,7 por ciento del anterior, con un mayor crecimiento de las actividades de comercio, transporte y hostelería y las inmobiliarias, así como un menor incremento de las de administración pública, educación y sanidad respecto del periodo precedente.

Desde el punto de vista de la demanda, en el segundo trimestre de 2026 se registró una contribución positiva de la demanda interna al crecimiento del PIB de 3,5 puntos porcentuales, 0,1 puntos menos que en el anterior (3,6). La contribución del sector exterior pasó de -0,7 a -0,6 puntos porcentuales en este periodo, donde las exportaciones y las importaciones totales mostraron un mayor crecimiento en este trimestre respecto del anterior.

El gasto en consumo final creció un 2,3 por ciento en este segundo trimestre (2,5 por ciento en el anterior), donde el gasto en consumo final de los hogares creció en menor medida en este periodo que en el precedente (2,1 por ciento y 2,2 por ciento, respectivamente) así como el gasto de las Administraciones Públicas (2,9 por ciento y 3,1 por ciento, respectivamente).

"El consumo está evolucionando de forma positiva, tanto el consumo final de los hogares como el consumo final de las administraciones públicas y de forma muy destacada la formación bruta de capital", ha señalado el consejero, quien ha apuntado que la inversión, especialmente en bienes de equipo, tiene que ver con esta evolución favorable del sector industrial que "sigue demandando" para su crecimiento económico, aunque en esta ocasión la contribución del saldo exterior está siendo negativa.

En cuanto a la formación bruta de capital (inversión), anotó una variación del 7,2 por ciento en este trimestre, igual que en el periodo anterior, creciendo en menor medida tanto la inversión en bienes de equipo y como la de construcción.

La inversión en bienes de equipo aumentó un 11,6 por ciento anual (12,3 por ciento en el trimestre anterior). Por su parte, la inversión en construcción registró en este trimestre un incremento del 2,1 por ciento (2,2 por ciento en el primer trimestre). El sector exterior presentó una contribución de -0,6 puntos al crecimiento del PIB en el segundo trimestre del año (-0,7 puntos porcentuales en el periodo anterior), con un mayor crecimiento anual de las exportaciones totales (4,5 por ciento, 2 por ciento en el anterior) y de las importaciones totales (4,9 por ciento, 3 por ciento en el precedente).

El empleo, medido en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, definidos como el número de horas trabajadas entre la jornada media realizada en puestos de trabajo a tiempo completo, creció un 0,4 por ciento en este segundo trimestre (-0,5 por ciento en el anterior), con incrementos en el empleo del sector primario y los servicios y un descenso en el de la industria y la construcción.