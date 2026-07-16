Castilla y León destaca en alumnos internacionales e idoneidad académica en el último informe de la Fundación CYD

Archivo - Edificio histórico de la Universidad de Valladolid, sede de la Facultad de Derecho. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las universidades de Castilla y León han destacado en internacionalización, tasa de idoneidad académica y presencia de mujeres investigadoras, aunque registran uno de los niveles más bajos de ocupación de plazas públicas, con un 85,1 por ciento. Así se desprende de los datos publicados este jueves por la Fundación CYD en su informe autonómico de referencia 'Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica. 2026'.

En el perfil del alumnado, la comunidad autónoma se ha situado entre las regiones con mayor proporción de estudiantes internacionales del país al registrar un 14,6 por ciento, una tasa idéntica a la de Cataluña. Asimismo, en cuanto a la distribución de estudiantes en las universidades presenciales, Castilla y León ha logrado la segunda posición en el ámbito de negocios, administración y derecho, con un 24,2 por ciento de matriculados sobre el total, y ha ocupado la tercera plaza en ciencias sociales, periodismo y documentación con un 10,6 por ciento.

Respecto al rendimiento académico, las instituciones castellanoleonesas han conseguido situarse entre las cinco comunidades con mayor tasa de idoneidad, con un 44,7 por ciento de los alumnos de grado y un 84,4 por ciento de los de máster completando sus estudios en el tiempo estipulado.

En el lado opuesto, la autonomía ha registrado una de las tasas de ocupación de plazas públicas de nuevo ingreso más bajas en preinscripción, con el citado 85,1 por ciento, con la particularidad de que en el sector de servicios más del 40 por ciento de las plazas ofertadas se han quedado sin cubrir.

En relación al personal docente e investigador (PDI) de las universidades presenciales, Castilla y León ha sobresalido por un elevado protagonismo femenino, dado que las mujeres han alcanzado el 46,8 por ciento del personal de este colectivo, situándose como la cuarta autonomía con mayor porcentaje de profesoras. Además, la presencia de PDI con nacionalidad extranjera en la región se ha situado en un 5,5 por ciento, ámbito en el ocupa la tercera posición a nivel nacional, por detrás de Cataluña y Navarra.

Por último, en el apartado de investigación y transferencia de conocimiento durante el periodo de 2021 a 2024, Castilla y León ha vuelto a destacar por la participación de la mujer en el ámbito académico. En concreto, la comunidad autónoma figura entre las regiones con mayor porcentaje de mujeres autoras en publicaciones científicas, con una una tasa de autoría femenina del 44,2 por ciento.