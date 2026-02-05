Castilla y León: Enero cierra con un superávit del 53% en precipitaciones, según AEMET

Mapa elaborado por la Aemet sobre el carácter de la precipitación correspondiente al mes de enero de 2026 - AEMET

VALLADOLID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Castilla y León registró un mes de enero "muy húmedo" que se saldó con un superávit de precipitaciones del 53 por ciento respecto al valor medio para el primer mes del año, según el Avance Climatológico Mensual elaborado por la Aemet y recogido por Europa Press.

La Aemet ha considerado "de especial relevancia" los 21 días de precipitación apreciable y los 7 días de nieve registrados de media, lo que supone once más respecto a los días de precipitación apreciable (diez) y cinco más de nieve de los correspondientes al período de referencia (dos).

En concreto y según este informe, enero fue "muy húmedo" en toda la Comunidad Autónoma, excepto en sus márgenes septentrional y nororiental, donde fue "húmedo" y llegó a ser "normal" en el norte de Burgos.

Castilla y León se vio afectada en enero por el paso de tres borrascas, 'Harry', el día 21; 'Joseph', el día 27, y 'Kristin', el día 28, y los registros más bajos de precipitación, con valores inferiores a 70 litros por metro cuadrados, se dieron en el centro y en áreas del noreste de la Comunidad mientras que los más elevados en sus extremos oeste y sur alcanzaron los 150 litros/m.

La Aemet ha recordado que las precipitaciones se registraron a lo largo de todo el mes si bien su distribución fue más generalizada y sus volúmenes mayores durante la segunda quincena. Destaca en este punto la precipitación registrada el día 26 en Candeleda, en la provincia de Ávila, con un valor de 73 litros por metro cuadrado, que fue "efeméride mensual".

Además, las tres borrascas dejaron precipitaciones en forma de nieve que fueron más numerosas los días 23 y 28 y "múltiples" rachas máximas de viento de carácter fuerte distribuidas por toda la Comunidad, que fueron más frecuentes los días 21, 25 y 27. En este caso, destaca la registrada en Camporredondo de Alba, Cueva Dorada (Palencia) el día 26, con un valor de 122 kilómetros por hora.

Por su parte, en cuanto a temperaturas enero de 2026 fue "normal" y registró en concreto una anomalía de -0,2 grados centígrados respecto al valor medio para este periodo del año con catorce días de helada, cuatro menos que los correspondientes al período de referencia.

El informe de la Aemet califica de normal la valoración correspondiente a las temperaturas mínimas y a las medias con anomalías de 0,6 y de -0,1 grados respectivamente, mientras que a las temperaturas máximas les corresponde una valoración de muy frío, y su anomalía es de -0,9 grados.

A esto se une que las temperaturas diurnas mostraron un "claro predominio" de valores inferiores a su promedio y superaron "de manera significativa" los días 3, 12, 13, 26, y el día 29, que alcanzaron sus valores más bajos los días 5 y 6.

En el caso del comportamiento de las temperaturas nocturnas fue más fluctuante en torno a su promedio y los valores más elevados se registraron a principio de mes. Desde el día 12 al 14 y el día 29, destaca el descenso que experimentan desde el día 3 hasta el día 5, en torno a 9,1 grados y alcanzaron desde el día 5 hasta el día 7 sus valores diarios más bajos para el día 8 situarse en torno a su promedio.

Este descenso de las mínimas fue acompañado también de un descenso, aunque más moderado, de las máximas, con un valor aproximado de 7,2 grados. Las oscilaciones térmicas más elevadas correspondieron a los días 7 y 11 cuando se superaron de manera global los 9,5 grados.

Las temperaturas máximas más altas se registraron en el día 9 con un valor de 16,4 grados y en Cuéllar (Segovia) el día 2 con un valor de 16,3 grados y la mínima más baja tuvo lugar el día 6 también en Cuéllar con -10,3 grados. Por último, el día más cálido de enero fue el 12 con 6,7 grados de temperatura media mientras que el más frío fue el 5 con una temperatura media de -1,8 grados.