Castilla y León lidera la escalada del precio de la vivienda (15,3%) en un mercado español al alza

Archivo - Escaparate de una inmobiliaria - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda libre en Castilla y León se disparó una media del 15,3 por ciento el año paso, frente a un 12,7 por ciento en España que ha anotado en este caso 4,3 puntos más de lo que aumentó en 2024 y su mayor repunte desde 2007, cuando subió un 9,8 por ciento, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este viernes.

Se trata del mayor aumento del precio de la vivienda libre del país que creció en todas las comunidades y ciudades autónomas en el cuarto trimestre. Las mayores subidas de precios se produjeron en Castilla y León (15,3 por ciento), Aragón, Región de Murcia y La Rioja (las tres con un 14,4 por ciento) y las menores, en Canarias (11,0 por ciento) y Cataluña (10,9 por ciento).

A nivel nacional, con la subida de 2025, el precio de la vivienda libre encadena 12 años consecutivos de incrementos. El de 2025 ha sido el más alto de la serie, que se inicia en 2007, y ha más que triplicado, por ejemplo, el experimentado en 2023, que fue del 4%.

El precio de la vivienda nueva subió una media del 11,3% en 2025, también su mayor alza desde 2007, cuando aumentó un 11,9%, y tasa cuatro décimas superior a la de 2024. Con el incremento del año pasado, el precio de la vivienda nueva acumula también 12 ejercicios de alzas.

Por su parte, el precio de la vivienda usada se disparó un 12,9% en 2024, también su mayor alza desde 2007, cuando creció un 8,2%. Con este repunte, que supera en casi cinco puntos al de 2024, la vivienda usada también acumula 12 años de subidas.

En el cuarto trimestre de 2025, el precio de la vivienda libre subió un 12,9% respecto al mismo periodo del año anterior, una décima más que en el trimestre previo y su tasa más elevada desde el primer trimestre de 2007, cuando se superó el 13% de incremento.

Con la subida del cuarto trimestre del año pasado, el precio de la vivienda libre acumula 46 trimestres consecutivos de alzas interanuales.