Castilla y León lidera el turismo rural en enero con 69.782 pernoctaciones, un 22,0% más

Archivo - Imagen de recurso de una casa rural en Castilla y León. Casa rural, interior de casa rural. - JCYL - Archivo

VALLADOLID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Castilla y León ha iniciado el año 2026 como el destino preferido en turismo rural del país y ha alcanzado las 69.782 pernoctaciones, un 22,0 por ciento más que en el mismo mes de 2025, mientras que en España aumentaron un 24,0 por ciento, según la Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos emitida por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogida por Europa Press.

Además, Castilla y León registró en el primer mes de 2026 un total de 32.313 viajeros de los que 30.422 son residentes en España y 1.891 en el extranjero.

Por su parte, la estancia media fue de 2,16 noches, de nuevo inferior que la media (2,45 por ciento), y Castilla y León se mantiene también como la comunidad autónoma que más personal emplea en el turismo rural, con 4.147, seguida de Andalucía (3.373) y Castilla-La Mancha (2.282).

Respecto al número de alojamientos abiertos en Castilla y León en el mes de enero ascendió a 2.921 (14.548 en España), con 26.115 plazas estimadas (139.312 en todo el país). El grado de ocupación en los establecimientos rurales de la Comunidad fue del 8,61 por ciento por plazas (10,71 en el resto de España), 16,56 por ciento en cuanto a las plazas en fin de semana (18,97 ciento como media nacional) mientras que por habitaciones la ocupación se situó en el 11,35 por ciento, frente al 15,01 del resto del país.

Finalmente, el Índice Precios de Alojamientos de Turismo Rural se situó en Castilla y León en 198,74, menor que el nacional (200,25) y un 1,53 por ciento más, por debajo en este caso de la media que sube un 1,39 por ciento.