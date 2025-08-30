Castilla y León mantiene seis incendios en IGR 1, cuatro más en gravedad 0 y otros 18 ya controlados

El incendio Fasgar, en la provincia de León - Fernando Otero - Europa Press

VALLADOLID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León cierra el sábado con dos seis incendios forestales en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 tras una jornada favorable aunque en la Comunidad todavía quedan otros cuatro fuegos activos, pero en gravedad 0, y 18 ya controlados.

Así se desprende de la información facilitada por Inforcyl y recogida por Europa Press con datos a las 20.00 horas, donde se refleja que ya no quedan incendios de los consideros graves, esto es en IGR 2, mientras que en nivel 1 se encuentran Fasgar, Barniedo de la Reina, La Baña y Colinas del Campo de Martín Moro, en la provincia de León, el de Porto (Zamora) y el de Cardaño de Arriba, en Palencia.

Por otra parte, la Comunidad registra otros tres incendios activos, pero en gravedad 0, en San Pedro de Cansoles y Rquena de Campos (Palencia) y Molezuelas de la Carballeda (Zamora).

En León, la situación de los incendios ha sido "muy favorable" tras una noche de bajas temperaturas y llovizna lo que ha permitido que el incendio de Fasgar-Colinas, que era el único que quedaba en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en Castilla y León, haya bajado a gravedad 1, por lo que se ha procedido a disolver el CECOPI provincial, dado que el autonómico se disolvió el viernes por la tarde.

Asimismo, el Centro de Coordinación Operativa Integrado Autonómico (CECOPI-A), del que forma parte del delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, se ha disuelto como consecuencia de la mejoría de los incendios forestales en la Comunidad y unas "buenas previsiones" ante la extinción de los focos que puedan reactivarse.

Este centro ha sido disuelto por parte de la dirección técnica del mismo después de convocarse el día 10 de agosto ante la "creciente y preocupante" situación que generaron los incendios en varias provincias de Castilla y León, según ha informado la Delegación del Gobierno.

El representante gubernamental en la Comunidad ha dedicado unas palabras de reconocimiento y recuerdo para las tres personas fallecidas mientras realizaban tareas de extinción en Castilla y León durante esta oleada de incendios y ha trasladado sus condolencias a las familias, amigos, compañeros y a todo el entorno de las personas fallecidas. De la misma manera, ha deseado una pronta recuperación a las personas heridas durante este dispositivo.