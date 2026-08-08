Castilla y León registró 157.132 demandantes de empleo en julio, de ellos 103.306 no ocupados que caen un 1,25%

VALLADOLID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de demandantes de empleo en Castilla y León en el mes de julio de 2026 fue de 157.132, de los que 35.911 eran ocupados, 17.915 tenían disponibilidad limitada, 103.306 eran parados registrados y 6.993 eran "otros no ocupados considerados parados por la EPA".

Del mismo modo y según los últimos datos facilitados a Europa Press por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, los demandantes de empleo "no ocupados" (parados registrados y otros no ocupados) registrados en Castilla y León el pasado mes (103.306) cayeron un 1,25 por ciento (1.311 personas menos) respecto al mismo mes del año anterior, por debajo de la media nacional donde bajaron un 3,99 por ciento.

Además, en términos mensuales el número de demandantes de empleo "no ocupados" subió en Castilla y León un 1,89 por ciento (1.912 personas más) mientras que en España aumentaron un 0,72 por ciento.