Castilla y León registró 165.933 demandantes de empleo en marzo

VALLADOLID 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El número de demandantes de empleo en Castilla y León en el mes de marzo de 2026 fue de 165.933, de los que 33.807 eran ocupados, 22.176 tenían disponibilidad limitada, 103.045 eran parados registrados y 6.905 eran "otros no ocupados considerados parados por la EPA".

Esto supone un descenso del 1,33 por ciento respecto al mes anterior cuando los demandantes de empleo en Castilla y León alcanzaron los 168.165.

Del mismo modo y según los últimos datos facilitados a Europa Press por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, los demandantes de empleo "no ocupados" (parados registrados y otros no ocupados) registrados en Castilla y León el pasado mes (109.950) cayeron un 4,96 por ciento (5.741 personas menos) respecto al mismo mes del año anterior, por debajo de la media nacional donde bajaron un 6,07 por ciento.

Además, en términos mensuales el número de demandantes de empleo "no ocupados" cayó en Castilla y León un 1,47 por ciento (1.643 personas menos), cuando en España bajaron un 0,86 por ciento.