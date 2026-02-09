Castronuño (Valladolid) celebra del 13 al 15 de febrero la tradición de los Versos de los Quintos

Presentación de la tradición de los Versos de los Quintos de Castronuño (Valladolid). - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La localidad vallisoletana de Castrinuño (Valladolid) celebra del 13 al 15 de febrero la tradición de los Versos de los Quintos, una fiesta ligada al Carnaval que combina historia, emoción, música y participación popular.

Los Versos de los Quintos forman parte de la identidad del municipio y es una tradición documentada desde antes de 1934 que representa el vínculo entre generaciones y el orgullo por las raíces culturales, han informado a Europa Press fuentes de la Diputación.

Durante esta celebración, los jóvenes quintos recitan versos personales cargados de humor, nostalgia y sentimientos, compartiendo con el pueblo su historia y vivencias.

La celebración incluye fiesta de disfraces, el sorteo del gallo y actuaciones musicales de los dj Yaiza Diez y Urturi. El domingo, día 15 se desarrollará el desfile de quintos (a las 15.30 horas desde el Ayuntamiento) y la propia celebración de los Versos de los Quintos (16.00 horas).

Uno de los actos más emblemáticos es la tradicional carrera de cintas, en la que los quintos cabalgan bajo un antiguo avión de madera para extraer cintas que después regalan a familiares y seres queridos. Estas cintas se convierten en un símbolo de unión, recuerdo y pertenencia.

Castronuño es el único municipio de la provincia que mantiene esta tradición en su forma más pura, lo que lo convierte en un destino imprescindible para quienes buscan conocer la cultura popular más auténtica. Cada año, visitantes de distintos lugares se acercan para descubrir y disfrutar de esta celebración única, han señalado las mismas fuentes.