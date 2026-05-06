La Catedral de Palencia estrenará iluminación exterior tras una inversión de 300.000 euros

Representantes De Iberdrola, Ayuntamiento De Palencia Y Obispado Antes De La Firma Del Convenio . - EUROPA PRESS

PALENCIA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El exterior de la Catedral de Palencia estrenará una nueva iluminación ornamental que está previsto que comience a funcionar el año próximo gracias a un convenio que han firmado la Fundación Iberdrola España, la Diócesis y el Ayuntamiento de la ciudad.

El proyecto, con una inversión de 300.000 euros, contempla la instalación de luminarias LED de última generación que permitirán reducir el consumo energético del monumento y realzar la belleza de este referente patrimonial de Castilla y León, la tercera catedral más grande de España, tras las de Toledo y Sevilla.

El acuerdo ha sido suscrito esta mañana en el trascoro del templo por el obispo de la Diócesis de Palencia, monseñor Mikel Garciandía; la alcaldesa de la ciudad, Miriam Andrés, y el presidente de la Fundación Iberdrola España, Jaime Alfonsín, en presencia del deán de la Catedral, Dionisio Antolín, y del vicepresidente de Iberdrola, Juan Manuel González Serna.

El obispo de la Diócesis de Palencia, Mikel Mikel Garciandía, ha destacado la importancia de que el patrimonio se mantenga vivo y ha relacionado esta nueva intervención con otras actuaciones que van a ponerse próximamente en marcha en la seo, como una nueva edición del curso internacional de osteología y también la celebración del próximo Año Santo Xacobeo. En este sentido, ha apuntado a la importante carga simbólica del templo catedralicio en la ciudad.

Por su parte, la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ha incidido en la importancia de la colaboración público-privada "necesaria para avanzar" y que permite sacar adelante proyectos como el que se presentaba. Andrés ha señalado que la nueva iluminación realzará el monumento más importante de la capital y sus entornos y permitirá un ahorro energético de hasta un 75 por ciento.

Finalmente, el presidente de la Fundación Iberdrola España, Jaime Alfonsín, ha insistido en el compromiso de la Fundación con el patrimonio y para acercar el arte a los ciudadanos. Alfonsín ha subrayado que la importancia de la Catedral de Palencia radica en su valor artístico y en el hecho de ser también una seña de identidad para la ciudad. P

También ha destacado que la nueva iluminación proyectada con tecnología de última generación, eficiente, sostenible y de bajo coste, servirá para realzar el templo, fortalecer el inmueble y también para mejorar el entorno y contribuir así al desarrollo económico de la ciudad.

Este acuerdo forma parte del programa diseñado con motivo del 125 aniversario del nacimiento de Iberdrola este año 2026. Una de las principales áreas de actuación de la Fundación Iberdrola España es el cuidado, conservación y puesta en valor de las riquezas histórico-artísticas.

Desde 2011, el Programa de Iluminaciones de la Fundación Iberdrola España ha destinado más de tres millones de euros a la mejora de más de 40 monumentos en todo el país. Entre las actuaciones más destacadas en Castilla y León figuran la iluminación exterior de la Catedral de Ávila, el interior de la Catedral de Palencia, la Catedral Nueva de Salamanca, la iglesia de San Hipólito el Real en Palencia, la iglesia de San Pedro Ad Vincula en Salamanca, la cuádruple esclusa del Canal de Castilla, la basílica de San Juan de Baños, considerada la más antigua en pie de España, y la Academia de Caballería de Valladolid.