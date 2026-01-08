La Catedral de Segovia muestra un tapiz y una instalación en cerámica y vidrio de la artista madrileña Laura Torrado

La artista Laura Torrado en la capilla de SAn Frutos, junto a 'Una mujer vestida del sol'. - DIPUTACIÓN

SEGOVIA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Segovia ha inaugurado la muestra de dos piezas artísticas del proyecto 'Ouroboros', de Laura Torrego, con un tapiz realizado en la Real Fábrica de Tapices de Madrid y una instalación de cerámica y vidrio donde ha participado la Real Fábrica de Vidrio de La Granja.

La alfombra de nudo turco diseñada por Laura Torrado ha sido el primer paso de la exposición 'Ouroboros' patrocinada por la Diputación desde su Unidad de Igualdad, Género y Diversidad, con la que la artista madrileña expondrá sus trabajos de manera simultánea en el Museo Esteban Vicente de Segovia, en la Real Fábrica de Cristales de La Granja, la Real Fábrica de Tapices de Madrid y en la Catedral de Segovia, donde ha tenido lugar la inauguración de la primera parte de esta muestra.

Al acto de presentación de ambas obras han asistido el vicepresidente de la Diputación, José María Bravo, y la diputada de Asistencia a Municipios e Igualdad, Pilar Martín. También han estado presentes la directora del Museo Esteban Vicente, Ana Doldán; el director de la Real Fábrica de Tapices, Alejandro Keckler, y el deán de la Catedral, Rafael de Arcos, junto a la autora, Laura Torredo.

Ana Doldán ha sido la comisaria de la exposición en todas sus estancias, excepto en el Museo, donde la encargada ha sido Alicia Chillida. Para Doldán, la alfombra "actúa como imagen especular, como superficie ritual y como espacio de tránsito" en el proyecto de Torrado, dado que es un tapiz que refleja la pieza de ungüento con la que María Magdalena porta la crema que ungirá el cuerpo de Cristo, tal como se refleja en el retablo de Juan de Juni que ocupa la capilla catedralicia.

El tapiz tiene el título de 'Ungüentario', y se expone en la capilla de la Piedad frente al relieve del 'Llanto sobre Cristo muerto' de Juan de Juni (1571). Como ha relatado Ana Doldán, la alfombra "está concebida como un retablo barroco", y la autora ha agradecido el trabajo de las tejedoras de la Real Fábrica de Tapices que le ayudaron a fabricarla. El motivo del ungüentario que aparece en la alfombra se ha inspirado en el tapiz del siglo diecisiete de Ian Franz Van den Hecke, 'Ulises acepta los regalos de Alcínoo'.

Según ha relatado la directora del Esteban Vicente, 'Ungüentario' está muy relacionada con varias obras que Laura Torrado mostrará en la exposición del Museo, que será inaugurada el 15 de enero, y con las piezas que exhibirá el Museo Tecnológico del Vidrio, muestra que comenzará a inicios de febrero.

Según ha explicado el director de la Real Fábrica de Tapices, la artista ha ejecutado la alfombra con el nudo turco, un sistema que en España se implantó a partir del siglo XVII y que permite ampliar la posibilidad de diseños en los tapices. Hasta entonces, el antiguo nudo egipcio, rebautizado en nuestro país como nudo español, se había usado con la limitación de ceñirse a motivos geométricos, y la nueva técnica permitió ampliar el diseño de tapices y alfombras. Esta técnica es la que ha usado Laura Torredo en su estancia en la Fábrica de Tapices, para tejer esta obra de lana merina.

La segunda intervención de Torredo expuesta en la Catedral, en la capilla de San Frutos, es 'Una mujer vestida del sol', una instalación que se extiende a los pies de la imagen de la Inmaculada, como símbolo de pureza y victoria la mujer. La composición es un manto extendido ante el altar, recreado con líneas delicadas y veladuras azules, con una ofrenda floral realizada en cerámica y engobe pigmentado y unos cuernos de vidrio soplado.

En la inauguración, el deán de la Catedral de Segovia, Rafael de Arcos, ha valorado la colaboración entre instituciones como "ejemplo de contribución a la divulgación del patrimonio artístico", y ha recordado que esta nueva exposición está enmarcada "en los actos con motivo del quinto centenario de la construcción del templo y pone de relieve que el arte, en clave contemporánea, sigue estando al servicio de la fe y de la iconografía cristiana".

Tras la presentación de las dos intervenciones en la Catedral, el Museo Esteban Vicente reabrirá al público el 15 de enero, tras las obras de climatización, para inaugurar la parte central de 'Ouroboros', que permanecerá en sus salas hasta el 17 de mayo. Posteriormente, el 22 de enero la Real Fábrica de Tapices mostrará su parte del trabajo de Laura Torrado y la Real Fábrica de Cristales hará lo propio a partir del mes de febrero.