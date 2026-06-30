Catorce centros educativos de CyL serán escuelas embajadoras del Parlamento Europeo el próximo curso

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VALLADOLID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Catorce centros educativos de Castilla y León serán escuelas embajadoras del Parlamento Europeo (Epas) el próximo curso 2026/2027 después de que se hayan seleccionado 260 centros de todas España de las 539 solicitudes que se han presentado.

De estas 260 escuelas seleccionadas, 103 son centros de nuevo ingreso y 157 renuevan su candidatura Epas, además de que 75 de estos centros educativos -con más de tres años de participación en el programa- actuarán como Escuelas Mentoras (Mepas), y se convierten en referentes para otras escuelas embajadoras de su comunidad.

La edición 2026-2027 será la duodécima de este programa que se desarrolla en todos los países de la Unión Europea, así como en Reino Unido y cada, el programa Epas involucra a cerca de 6.500 alumnos a partir de cuarto de la ESO y a unos 1.000 profesores en España.

Desde su inicio en el curso 2015-2016, más de 400 centros y de 49.000 estudiantes de todo el país se han beneficiado de este programa.

El próximo curso, los catorce centros de Castilla y León que ejercerán como escuelas embajadoras del Parlamento Europeo son IES Los Sauces de Benavente (Zamora); IES Fray Diego Tadeo González, de Ciudad Rodrigo (Salamanca); IES Beatriz Ossorio, de Fabero; IES Padre Isla, de León; IES de Renueva de León; Colegio Santa Teresa de León; IES Claudio Sánchez Albornoz de León; IES Juan de la Enizna de León; Colegio Divina Pastora de León; Centro de Educación Especial San Nicolás de Bari (Asprona León); IES Virgen del Espino, de Soria; Colegio Sagrado Corazón-Corazonistas, de Valladolid; IES Recesvinto de Venta de Baños (Palencia) e IESO Canal de Castilla de Villamuriel (Palencia).

El programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo tiene como objetivo fomentar el conocimiento de Europa y de la democracia parlamentaria europea entre los jóvenes.

Al completar el programa, tanto estudiantes como docentes adquieren una mayor comprensión de las oportunidades que ofrece la ciudadanía europea y del papel que desempeña el Parlamento Europeo en el proceso de toma de decisiones. Uno de los objetivos clave es motivar la participación electoral en las elecciones europeas.