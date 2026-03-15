Catorce personas atendidas en los colegios electorales en CyL: caídas, mareos e indisposiciones

Castellano y leoneses votan en un colegio electoral, a 15 de marzo de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Catorce personas han sido atendidas en los colegios electorales este domingo, 15 de marzo, en el que se han celebrado las elecciones a las Cortes de Castilla y León.

La sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido varias llamadas durante la jornada electoral relacionadas con incidentes, en la mayoría de casos realizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que solicitaban asistencia sanitaria para personas que se han caído o se han sentido indispuestas.

En concreto, a las 8.14 horas en el colegio electoral Padre Manjón de Burgos una mujer de 30 años ha sufrido un mareo, y, posteriormente, a las 11.48 horas en Ponferrada (León), un varón se ha encontrado indispuesto en el colegio electoral IES Álvarez de Mendaña.

Ya a las a las 11.49 en Valladolid un apoderado ha recibido una amenaza en la vía pública en la calle Embajadores; a las 12.33 horas, en el Colegio Maristas de León una mujer de 87 años ha sufrido una caída, y a las 12.47 horas en Salamanca, se han denunciado ruidos y molestias dentro de un colegio electoral en el Centro de Participación Ciudadana Miguel de Unamuno.

Posteriormente, a las 12.53 horas, una persona se ha encontrado indispuesta en el colegio electoral Macias Picavea, y a las 12.57 horas en Villanubla (Valladolid) una mujer de 80 años se ha caído en el local electoral del Centro Multiusos 3 de abril.

Ya pasadas las 14.00 horas, sobre y media, otra mujer, en este caso una de 73 años, ha sufrido una caída en el colegio electoral Polideportivo Pedro Delgado de Nueva Segovia, mientras a las 15.12 horas en la sede electoral del Ayuntamiento de Medina del Campo se ha caído otra mujer, de 92 años, y a las 15.26 horas en el colegio electoral María Auxiliadora una mujer de 75 años se ha mostrado indispuesta.

Otro indispuesto, en este caso un varón de 70 años, ha sido atendido en el Colegio Electoral Instituto Europa en Ponferrada (León), según los datos del 1-1-2 Castilla y León.

A las 16.45 en la sede del Ayuntamiento de Soria, un varón de 70 años ha sufrido una caída, a las 17.52 horas en el colegio Rodríguez Aniceto de Salamanca le ha pasado lo mismo a una mujer de 66 años, y, finalmente, a las 18.21 horas, se ha atendido a una mujer de unos 80 años desorientada en el colegio electoral de la Escuela Oficial de Idiomas.