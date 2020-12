CCD-CI en Aldemayor acusa al alcalde de contratar por decreto una póliza de responsabilidad para autoridades y personal

ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN (VALLADOLID), 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Centristas CCD-CI en el Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín (Valladolid) acusa al alcalde, el socialista Fernando de la Cal, de haber contratado, por decreto, una póliza de responsabilida civil para autoridades y personal municipal por un valor de 2.694,08 euros, sin informar directamente a ningun grupo politico de la oposicion.

El pasado viernes 27 de noviembre,el alcalde socialista de Aldeamayor de San Martin, Fernando de la cal,contrato por decreto de alcaldía una poliza de seguro privado de responsabilidad civil

Félix Antonio Calleja, portavoz de CCD-CI, recuerda que el 27 de noviembre se celebró pleno de carácter extraordinario y urgente para tratar una serie de modificaciones presupuestarias, sin que después el alcalde informara de que ese mismo día había formalizado dicha poliza.

Desde CCD-CI Aldeamayor, a través de un comunicado recogido por Europa Press, recuerdan que desde que tienen representación política en el Ayuntamiento, desde el año 2011, no habían visto en ninguna de las tres legislaturas que alcalde alguno firmara una póliza de seguro privado de responsabilidad civil para cargos políticos (autoridades).

CAUSAS JUDICIALES

"Es algo que llama poderosamente la atención, cuando existe un primer caso judicializado a día de hoy contra el Ayuntamiento, por el caso de la denegación de instalación de un gran supermercado en Aldeamayor por sendos decretos de alcaldía, uno de fecha 24 de octubre del 2018 y un segundo del 26 de diciembre del mismo año, que no admitía las alegaciones presentadas por la empresa promotora y que no permitía de forma definitiva su instalación", advierte el edil centrista.

Calleja añade que ya la pasada legislatura varios cargos públicos, dos del PSOE (alcalde y concejal de medioambiente) y dos del PP (portavoz y número dos), fueron denunciados por intereses familiares, por los ecologistas ante la fiscalía por a ver votado a favor del proyecto denominado 'la Ciudad del Bienestar' con todos los informes de los técnicos municipales y de Diputación en contra.

Para Calleja, muy posiblemente si dicho proyecto no hubiera sido denegado por la Junta, la Fiscalía sí podría a ver determinado ciertas responsabilidades muy graves de esos cargos públicos afectados, pero como al final dicho proyecto no se desarrolló la denuncia no tuvo más recorrido.

A ello, Centristas CCD-CI Aldeamayor suma el hecho de que el Ayuntamiento no ha respondido a las alegaciones presentadas por su grupo al reglamento del servicio de alcantarillado y residuos "que quiso imponer a finales de la pasada legislatura el PSOE".

El objetivo, según Calleja, no era otro que ahorrarse principalmente el coste de las indemnizaciones ante las innumerables denuncias recibidas por los vecinos afectados por las inundaciones de bodegas y sótanos ante los fallos continuos de la red de saneamiento y que intentaba obligar a los vecinos afectados a poner una bomba de achique en sus viviendas, cuando éstos obtuvieron todos los permisos y licencias de construcción del Ayuntamiento, lo que motivó que muchos de los afectados también presentaran alegaciones a dicho reglamento en el periodo de exposición pública.

Por último, Calleja incide en que quedan también por definir las alegaciones presentadas, dentro del periodo de exposición pública, por el ente de conservación urbanista (EUC) de Aldeamayor golf contra el acuerdo plenario del pasado 8 de octubre para su disolución y cuyo periodo de respuesta terminaría justo un mes después, el próximo 18 de diciembre, lo que podría originar otro contencioso administrativo a sumar a las causas anteriormente citadas.

Por todo ello, CCD-CI Aldeamayor sostiene que esta póliza de seguro de responsabilidad civil para autoridades y trabajadores se ha firmado por decreto de alcaldía para dar una seguridad a los cargos políticos, ante las decisiones tomadas hasta el momento en su función meramente pública, algo de lo cual está totalmente en desacuerdo el grupo de Calleja ante el historial de cuestiones de los últimos años.