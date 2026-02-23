CCMD ofrece el jueves el concierto de la Orchestra della Toscana, con obras de Schumann, Weber, Schubert y Mendelssohn . - CCMD

VALLADOLID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Miguel Delibes recibe esta semana a la Orchestra della Toscana, invitada en la temporada de abono 2025-26 de la OSCyL bajo el lema de 'movimiento'.

El concierto tendrá lugar este jueves, 26 de febrero, a las 19.30 horas en la Sala Sinfónica Jesús López Cobos. El día siguiente, se podrá disfrutar de la Orchestra della Toscana en el concierto que tendrá lugar las 20.00 horas en el CAEM de Salamanca, con diferente repertorio.

La Orchestra della Toscana estará liderada por el director Diego Ceretta, quién junto a los 44 músicos y al solista, el clarinetista Kevin Spagnolo, protagonizarán un concierto con un programa en las predominan las obras del primer romanticismo. Este programa destaca por el exigente Concierto para clarinete n.º 2, de Weber, interpretado por Kevin Spagnolo, y las referencias italianas durante la segunda parte del concierto.

La Orchestra della Toscana interpretará un programa marcado por obras del primer romanticismo. El concierto comenzará con la obra Obertura, scherzo y finale en mi mayor, op. 52, del compositor, pianista y crítico musical alemán Robert Schumann (1810-1856) que destaca por su carácter luminoso y por contar con su lenguaje orquestal propio.

Esta primera parte del concierto culminará con la interpretación de Concierto para clarinete n.º 2 en mi bemol mayor, op. 74, del compositor Carl Maria von Weber (1786-1826), una obra que legitima el clarinete como instrumento solista y que pondrá a prueba el virtuosismo del clarinetista Kevin Spagnolo. La segunda parte del concierto comenzará con Obertura en estilo italiano en do mayor, D. 591, de Franz Schubert (1797-1828), una obra que asimila el lenguaje musical dominante en la época en la que la escribió el compositor alemán.

Esta segunda parte destaca por la visión idealizada y luminosa que se tenía de Italia como un espacio de proyección estética y emocional. Para completar este programa se interpretará la Sinfonía n.º 4 en la mayor, op. 90, 'Italiana', de Felix Mendelssohn (1809-1847). Esta obra es producto de la impresión que causó en el joven Mendelssohn la luz y el color de los paisajes italianos que conoció durante el recorrido de ese Grand Tour.