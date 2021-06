CCOO achaca a la "ineptitud" de la dirección el brote de Covid en Patatas Meléndez de Medina del Campo

MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID), 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO en Castilla CCOO ha achacado a la "ineptitud" de la dirección de Patatas Meléndez el brote de Covid-19 en sus instalaciones de Medina del Campo (Valladolid).

Desde el sindicato, a través de un comunicado recogido por Europa Press, se hace referencia a 48 personas afectadas, de ellas 24 casos confirmados, tres pendientes de resultado, once personas confinadas y, supuestamente, otras diez personas más positivas pertenecientes a una ETT.

Fue el pasado 28 de mayo cuando se detectó el primer positivo. Ante esta situación, el comité contactó con la empresa para solicitar la adopción de distintas medidas de seguridad y salud con el objetivo de paralizar el brote entre la plantilla y su dispersión a la ciudadanía y familiares, entre ellas no trasladar a gente de otros tunos al turno objeto del brote, el C; la no incorporación al trabajo de las personas trabajadoras que no tenían el resultado de la prueba PCR, hasta tener la confirmación definitiva de ser negativos, y la colocación de un purificador de aire en zonas comunes de la fábrica, como por ejemplo el comedor.

Desde la empresa, según denuncia CCOO, se han obviado las propuestas de los delegados de prevención, se ha movido al personal de otros turnos al turno objeto del brote y se ha ordenado acudir a trabajar a aquellas personas que se habían realizado la prueba pero que no disponían aún el resultado de la misma.

"Entendemos que esto ha repercutido en que el brote se haya extendido a otros turnos. Es más, la Dirección culpa a los trabajadores de la propagación del brote porque dice que cuando salen de trabajar se van a los bares y que en su vida social se han contagiado", aseguran las mismas fuentes sindicales.

Ante ello, CCOO exige que se implementen y se cumplan todas las medidas de seguridad para frenar el brote contra la COVID-19, "ya que éste viene a confirmar una serie de incumplimientos de la normativa, los protocolos sanitarios y el plan de actuación contra el coronavirus en Patatas Meléndez".

FALTA DE ENTREGA DE MASCARILLAS

Entre esos incumplimientos el sindicato refiere la falta de entrega de mascarillas en el centro de trabajo, cuestión planteada por la representación de CCOO en la última reunión del Comité de Seguridad y Salud, así como la falta de supervisión del correcto uso de las mismas.

También critica que los datos de afectados pertenecientes a la empresa matriz han sido comunicados con demasiada demora, de forma que la información les llegaba antes por parte de la plantilla, que por parte de la dirección de la empresa.

Así, CCOO exige que de forma inmediata se subsanen las deficiencias planteadas y se cumpla escrupulosamente con la normativa, protocolos e indicaciones establecidas para la Covid-19. También demandan la participación directa de los delegados de Prevención en todas las cuestiones preventivas de la empresa en este capítulo.

CCOO anuncia que tomará las medidas oportunas con el fin de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores de Patatas Meléndez SL en su planta de Medina del Campo.