CCOO acusa a la CEOE de utilizar de manera "malintencionada y perversa" el término 'absentismo laboral'

VALLADOLID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras (CCOO) Castilla y León ha acusado a la patronal de emplear de forma "malintencionada y perversa" el término 'absentismo laboral', después de que el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en la Comunidad, Santiago Aparicio, asegurara que este fenómeno se ha convertido en "uno de los problemas más acuciantes del mundo empresarial" con "cifras realmente preocupantes".

El sindicato ha recordado que, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el absentismo laboral se define como "cuando una persona no acude, de manera voluntaria, a trabajar cuando se le espera y no lo justifica", por lo que el resto de situaciones deben considerarse derechos reconocidos.

En este sentido, el secretario de Acción Sindical de CCOO Castilla y León, Fernando Fraile, ha lamentado que Aparicio "siga utilizando de manera malintencionada y perversa" dicho concepto, ya que, a su juicio, "cuestiona los derechos reconocidos en la Ley y el convenio colectivo".

En este marco, Fraile ha advertido de que la patronal "insiste, una y otra vez, en confundir el término absentismo con el ejercicio de derechos reconocidos" como la incapacidad temporal, el cuidado de familiares en situación de enfermedad grave o los permisos retribuidos por maternidad, paternidad, fallecimiento de un allegado o cuidado de hijos y padres.

El sindicalista ha incidido en que "el verdadero problema" en Castilla y León no es el absentismo, sino "las horas extras no pagadas", según un comunicado del sindicato recogido por Europa Press.

Además, el sindicato ha explicado que en la Comunidad se realizan 400.000 horas extra semanales, de las que el 50 por ciento, unas 200.000, no se retribuyen, lo que supone dejar de cotizar a la Seguridad Social y de tributar a la Agencia Tributaria. "Lo que se está haciendo es sisar a los trabajadores", ha zanjado Fraile.