CEOE alerta del aumento "exponencial" de absentismo en CyL desde el Covid-19, uno de los mayores problemas empresariales

LEÓN 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, ha alertado este miércoles de un aumento "exponencial" de absentismo laboral en Castilla y León desde el Covid-19, que supone uno de los problemas "más acuciantes" actualmente para el mundo empresarial.

En este sentido, ha explicado que las cifras son "realmente preocupantes", con una media de absentismo laboral del siete por ciento, frente al tres o el cuatro por ciento que había antes del Covid-19. "Esto se está convirtiendo en un problema muy complicado", ha subrayado.

Asimismo, ha manifestado que existe en la Comunidad el problema de las vacantes ocupacionales, ya que "realmente cuesta muchísimo" encontrar a personas con cualificación, a lo que se suma que no hay continuidad en las empresas y no hay relevo generacional.

"Creo que son cosas que tenemos que vigilar", ha señalado y ha añadido que es necesario "velar" por solucionarlas porque se está convirtiendo en un "gravísimo problema" de índole laboral, social y económico. Así, ha advertido que podría llegar un momento en que las empresas ya no puedan aguantar, al tener gastos "enormes".

No obstante, ha asegurado estas cuestiones no son "ningún ataque contra nadie" y ha precisado que los trabajadores son "el bien más preciado" que tiene una empresa, pero "está claro" que hay que abordar iniciativas para aminorar el absentismo con el fin de que llegue a ser algo "prácticamente residual".

Santiago Aparicio se ha pronunciado de este modo en León, con motivo de su presencia en la jornada 'Absentismo: un reto empresarial', organizada por CEOE Castilla y León y Adecco en colaboración con la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), donde ha estado acompañado por la directora de Empleo, Diversidad y Protección Social de la CEOE, Rosa Santos; el presidente de la Comisión de Relaciones Laborales de la Confederación y presidente de FELE, Juan María Vallejo; el secretario general de Adecco Group, Santiago Soler y el director territorial de Adecco, José Julián Nieto.

Por su parte, Juan María Vallejo, ha destacado la importancia de "atajar" el absentismo laboral de una forma "directa y seria", al tratarse de un problema que está "magnificándose". "Está siendo un problema estructural que hace cinco años, antes de la pandemia, no existía o por lo menos no era tan claro como ahora", ha recalcado.

Vallejo ha abogado por abordar esta cuestión desde todos los ámbitos, con la implicación de administraciones, mutuas, empresarios y sindicatos, porque "es malo para las empresas, es malo para los trabajadores y es malo para la sociedad".

En cuanto a las soluciones, ha apuntado que deben realizarse a corto plazo y proceder del Diálogo Social. "Esto no es un tema electoralista, es un tema simplemente empresarial y de supervivencia a las empresas. No es un problema de los empresarios y solo de los empresarios; es un problema de todos los actores de las relaciones laborales", ha concluido.