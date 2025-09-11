CCOO alaba la respuesta solidaria de El Bierzo con Palestina al paso de La Vuelta y aboga por dar "un paso más"

Imagen de la pancarta solidaria con Palestina en la sede de CCOO de El Bierzo, en Ponferrada (León). - CCOO

LEÓN 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La organización sindical CCOO ha alabado la respuesta social en solidaridad con Palestina de las localidades de El Bierzo por las que en la jornada de ayer transcurrió La Vuelta Ciclista a España y ha considerado "imprescindible" que se de "un paso más" para "romper las relaciones con el Estado genocida de Israel".

"En todos los pueblos por los que pasó la Vuelta, desde Cacabelos a Vega de Espinareda, de Berlanga a Toreno, desde Ponferrada al Morredero hubo banderas, carteles y pintadas que expresan la solidaridad de nuestra comarca con una causa justa", ha destacado el secretario general de CCOO en El Bierzo, Roberto Echegaray.

En este contexto, ha manifestado que CCOO, como sindicato de clase y como organización socio-política, tiene el "deber moral de protestar contra el genocidio y contra sus aliados", en referencia también a la presencia de un equipo israelí en la Vuelta Ciclista a España.

La sede de CCOO en El Bierzo, ubicada en la calle Doctor Fleming de Ponferrada, luce desde ayer una pancarta "en solidaridad con Palestina y en condena del genocidio en Gaza" en la que se puede leer el mensaje "Libertad para Palestina". La organización sindical ha subrayado que este gesto se enmarca en su trayectoria de compromiso solidario e internacionalista.

Además, Roberto Echegaray ha respaldado las declaraciones de la secretaria general de CCOO Castilla y León, Ana Fernández, en las que ha denunciado "la complicidad y el silencio" de la Unión Europea, según ha informado a Europa Press en un comunicado CCOO.

La organización ha señalado que, aunque saluda las recientes medidas adoptadas por el Gobierno de España, advierte de que resultan todavía "insuficientes" ante la gravedad de la situación.

Por ello, ha insistido en que la comunidad internacional "no puede seguir mirando hacia otro lado mientras se perpetúa la masacre". Así, el sindicato ha considerado "imprescindible" dar "un paso más" y "romper las relaciones con el Estado genocida de Israel", además de suspender cualquier tipo de cooperación política, económica, cultural o deportiva.