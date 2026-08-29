CCOO alerta de que el coste de la vivienda se aleja cada vez más de los salarios en CyL: "Es un esfuerzo inasumible"

VALLADOLID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha alertado de que el coste de la vivienda se aleja cada vez más de los salarios en Castilla y León, motivo por el que ha señalado que el acceso a una vivienda digna se ha convertido en uno de los principales problemas económicos y sociales de las personas trabajadoras de la Comunidad, por lo que reclama a la Junta medidas urgentes y efectivas con parques públicos de alquiler social, que analice la declaración de zonas tensionadas y convertir las ayudas a la vivienda en un derecho subjetivo

"Con los salarios actuales, pagar una vivienda se ha convertido para muchas personas en un esfuerzo inasumible. No podemos aceptar que tener un empleo no sea suficiente para poder acceder a una vivienda digna", señala la secretaria de Mujeres, Políticas Sociales, Vivienda de CCOO de Castilla y León, Yolanda Martín Ventura.

El sindicato considera especialmente preocupante la situación en las capitales de provincia, donde el precio del alquiler absorbe una parte cada vez mayor de los ingresos salariales.

Para CCOO, el problema no puede abordarse únicamente desde la perspectiva del mercado inmobiliario, sino que debe analizarse también como un problema laboral, salarial y de desigualdad.

"No podemos hablar de empleo de calidad si una persona que trabaja no puede permitirse una vivienda. El salario debe permitir vivir, no únicamente trabajar para pagar el alquiler", afirma la responsable de Vivienda.