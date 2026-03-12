CCOO asegura que las pensiones están garantizadas para los jóvenes y pide acabar con el relato de la "ultraderecha"

El secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, (tercero por la izquierda) y la secretaria autonómica del sindicato, Ana Fernández de los Muros, (segunda por la derecha) en la asamblea sobre pensiones y Dependendencia. - EUROPA PRESS

El secretario de Protección Social y Políticas Públicas de Comisiones Obreras, Carlos Bravo, y la secretaria autonómica del sindicato, Ana Fernández de los Muros, han asegurado que las pensiones para los jóvenes están aseguradas y ha pedido acabar con el "relato de la ultraderecha" que trata de enfrentar a la población joven con la mayor para debilitar lo que se ha construido en torno al sistema de pensiones.

Bravo y Fernández de los Muros se han expresado así en una asamblea abierta a la ciudadanía que el sindicato ha celebrado en el Centro Cívico Rondilla de Valladolid para trasladar el "valor" que tienen el sistema de pensiones y el de Dependencia como "pilares básicos" del Estado de Bienestar.

En este marco, la secretaria autonómica de CCOO ha reclamado intentar acabar con el relato de la "ultraderecha", sobre todo, "enfrentando a los jóvenes con los mayores" para de alguna forma "debilitar" lo que se lleva construyendo en torno al sistema de pensiones porque, a su juicio, lo que pretenden es que un sistema que es solidario, intergeneracional y sostenible "pueda caer porque está dentro de su ideario acabar con el sistema de pensiones público" tal y como ahora mismo se conoce en España.

Por su parte, Carlos Bravo, ha incidido en que los dos sistemas son mecanismos de protección social y de redistribución de renta en España, con la Dependencia como algo "imprescindible" para los mayores, pero ha hecho hincapié la "absoluta garantía" que tiene el sistema de pensiones para la población más joven.

El responsable de Políticas Públicas de CCOO ha asegurado que "no tiene ninguna complicación" y considera que el "reto" es mantener el sistema de pensiones los próximos 25 años, para lo que se han tomado decisiones muy relevantes, pero además se ha establecido un mecanismo de revisión periódica para si fuese necesario, que espera que no, tomar medidas adicionales y garantizarlo.

En este sentido, ha explicado que las personas de entre 45 y 65 años empiezan a jubilarse ahora y terminarán de hacerlo a mediados de la década de los 40, momento en el que se tendrá el mayor número de población pensionista, pero a partir de ahí se equilibrará y descenderá después.

"Por tanto, la mejor garantía de pensión para nuestros jóvenes es que seamos capaces, como creemos que hemos tomado medidas suficientes para ello y tenemos disposición para tomar otras adicionales si fuera necesario, de preservar durante estos próximos 25 años el sistema", ha insistido Carlos Bravo, quien considera que no se puede decir a las generaciones más numerosas que han contribuido con sus cotizaciones e impuestos a financiar todos los servicios que "cuando les toca a ellos" no se les va a atender.

PRESERVACIÓN DEL SISTEMA

Así, ha advertido de que si alguien piensa que reducir la cobertura ahora va a pasar por que cuando sean menos los pensionistas se podrán subir las pensiones "se equivoca" y ha reiterado que, si se "preserva" el sistema ahora, también será para el futuro "de manera clara".

Por otro lado, en cuanto al sistema de Dependencia, el responsable sindical ha incidido en que es uno de los principales yacimientos de empleo del país, principalmente femenino y de población migrante.

En relación con esta cuestión, ha advertido de que el país tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo y hay una necesidad "absoluta" en toda Europa, pero España también, de equilibrar su población. Aunque esto se pueda hacer con políticas de apoyo a la familia, a la emancipación temprana de jóvenes y políticas de vivienda, ha avisado de que es un proceso "lento" y "laborioso" y se necesita equilibrar la población con población migrante.

"La población migrante es una absoluta necesidad para nuestro país, para que nuestro país funcione, para que Europa funcione y para que un continente que envejece pueda equilibrar su población", ha apuntado.

Dicho esto, Carlos Bravo ha destacado que la Dependencia cuenta con 550.000 trabajadores en la actualidad y, cuando se puso en marcha la ley, eran 100.000, por lo que se han generado más de 400.000 empleos y las previsiones del Ministerio de Derechos Sociales calcula que en los próximos diez años se van a necesitar 700.000 personas más.

"Hablamos de yacimientos de empleo, de un empleo que hoy es un empleo feminizado, que es un empleo con una alta presencia de población de origen migrante y que es un empleo con una baja consideración económica, social y laboral", ha añadido el secretario de Protección Social de Comisiones, quien ha reclamado que "modificar de manera clara" esto porque considera necesario que sea empleo "de calidad, formado y cualificado" para atender adecuadamente a los dependientes, que son no sólo los mayores, sino también las personas con discapacidad y los niños, por lo que ha pedido invertir en infraestructuras de escuelas infantiles.

COPAGO EN DEPENDENCIA

Además, en cuanto a la financiación de la Dependencia, Bravo ha reclamado a las comunidades autónomas que expliquen qué parte del sistema financian con copago de lo usuarios porque el estado financia un 28 por ciento de la Dependencia y el 72 por ciento restante las comunidades y el copago de usuarios.

"Ninguna comunidad autónoma publica qué cantidad financia con copago", ha aseverado el sindicalista, quien ha afirmado que "convendría", ahora que se está en campaña electoral, que el gobierno de Castilla y León explique cuál es el copago que están soportando las personas usuarias en la región.

Por otra parte, Ana Fernández de los Muros ha recordado que para mantener estos sistemas y los servicios públicos en general es "imprescindible" que haya una fiscalidad "justa" y considera que rebajar los impuestos es una medida "muy populista" y que parece que es incluso aceptada en muchos casos por la ciudadanía, pero tiene "consecuencias" sobre los servicios públicos.

A este respecto, aunque se suela focalizar más en la sanidad los problemas de financiación, ha recordado que también está la educación, con un déficit en Castilla y León en la de cero a tres años, pero también están los servicios sociales, que en la Comunidad son "imprescindibles".

Como ejemplo de ello ha puesto las residencias públicas, que no sólo no se han incrementado, sino que lo que sube en Castilla y León es la prestación por cuidado familiar, "que es la más económica y la menos profesional", por lo que ha insistido en que rebajar los impuestos es "totalmente contrario" a poder mantener servicios públicos de calidad y un Estado de Bienestar para los ciudadanos.