CCOO de Ávila advierte de un posible delito de desobediencia del Ayuntamiento por dilatar el cumplimiento de sentencias

Los responsables de CCOO en Ávila durante la rueda de prensa de este lunes. - EUROPA PRESS

ÁVILA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Ávila ha vuelto a pedir al juzgado que "intervenga, identifique y estudie la posibilidad de señalar a los responsables" de que haya sentencias que deben ser ejecutadas por el Ayuntamiento de Ávila que "no se están cumpliendo" y que en algunos casos afectan a la plantilla del Consistorio

En una rueda de prensa ofrecida este lunes, el secretario general del sindicato, Alberto Novoa, ha insistido en la necesidad de se señale a quienes son los responsables de que algunas sentencias no se cumplan y asegura que probablemente se esté "ante una presunta estrategia del Ayuntamiento de Ávila" para alargar los procesos judiciales que tienen que ver con la plantilla municipal.

Novoa ha asegurado que esto "puede derivar en una especie de insumisión judicial por parte del Consistorio" además de que "genera indefensión en la plantilla municipal".

Como ejemplo, el responsable de CCOO se ha referido a dos sentencias "incumplidas", aunque no descarta "que en un futuro más o menos cercano se hable de más" fallos, ha aseverado Novoa.

Estas sentencias, obligaban al Ayuntamiento de Ávila en 2023 a valorar puestos de trabajo por nuevas funciones, según ha explicado, pero el Consistorio "en esa estrategia de alargar los procedimientos", recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que en noviembre de 2023 condenó al Consistorio.

Alberto Novoa ha indicado que en esta sentencia en TSJCyL da al Ayuntamiento diez meses para ejecutar dicha sentencia, de septiembre de 2024 a julio de 2025, lo que ha llevado al sindicato "como último recurso, a volver a solicitar la ejecución" del fallo.

Por ello, CCOO pide por al juzgado "identificar a las personas, autoridades o funcionarios del Ayuntamiento" que estén incumpliendo los requerimientos judiciales, con el fin de, llegado el caso, "imponerles multas coercitivas sobre su patrimonio particular".

Asimismo, el responsable del sindicato ha señalado que un nuevo incumplimiento de estas sentencias podría "suponer un delito de posible desobediencia a la Justicia. La organización sindical denuncia que, pese a las sentencias firmes emitidas en los últimos meses, no se están materializando los pronunciamientos judiciales que afectan a los trabajadores implicados.

"Esta situación mantiene bloqueados procesos laborales que deberían estar ya resueltos y que continúan generando perjuicios, especialmente para los empleados que recurrieron a los tribunales en defensa de sus derechos", ha aseverado Novoa.

"Si el Ayuntamiento hiciera en política de recursos humanos lo que tiene que hacer y estuvieran todos los puestos de trabajo valorados adecuadamente, no nos veríamos obligados y obligadas a tener que recurrir a los juzgados", ha señalado Novoa.

Por ello, Comisiones da un nuevo paso reclamando al juzgado que acelere las actuaciones pendientes y adopte medidas para depurar responsabilidades ante el incumplimiento de los fallos.