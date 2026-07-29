CCOO avisa del "caldo de cultivo" que se crea en CyL para que "prospere" la trata con fines de explotación laboral

El secretario de Empleo, Protección Civil y Migraciones, Javier Moreno, y el economista de CCOO Castilla y León, Sergio Hernández, en la rueda de prensa. - CCOO CYL

VALLADOLID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha advertido del "caldo de cultivo" que se crea en Castilla y León para que "prospere" la economía sumergida y la trata con fines de explotación laboral por la "triple discriminación" por motivos de nacionalidad, sexo y territorio que "dibujan" los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que reflejan que ser "mujer y extranjera" en la Comunidad "penaliza" más que en el resto de España.

El secretario de Empleo, Protección Civil y Migraciones, Javier Moreno, y el economista de CCOO Castilla y León, Sergio Hernández, han expuesto esta situación en una rueda de prensa para analizar la situación laboral de las personas migrantes en la Comunidad con motivo de la conmemoración el jueves 30 de julio del Día Mundial contra la Trata de Personas.

Hernández, quien ha analizado los datos de la EPA del segundo trimestre de este año, ha señalado que la población extranjera tiene una participación laboral "mucho mayor" que la población nativa, pero también tiene una "mayor exposición al desempleo" y las oportunidades presentan "mayores niveles de precariedad".

En concreto, Castilla y León ha incrementado su población activa en 10.756 personas debido a un incremento en la población ocupada en 10.900 personas y una muy ligera disminución del paro, una evolución que, en términos netos, indica que ambos crecimientos se explican íntegramente por la población extranjera. Mientras que la población activa y ocupada de nacionalidad española se reducen muy ligeramente (-0,1 por ciento), la población activa extranjera aumenta en 12.083 personas (+9,5 por ciento), y la población ocupada extranjera en 11.473 personas (+10,6 por ciento).

Ante ello, el economista de CCOO ha destacado que la población extranjera tiene un "papel fundamental en el dinamismo de la población activa y el empleo de la Comunidad", donde es "el principal amortiguador frente a la pérdida de población activa", y ha incidido, además, que entre las personas extranjeras la "práctica totalidad del incremento de la activa", es por el aumento de población ocupada.

Hernández también ha detallado la distribución por sexo, un contexto en el que se ve que el crecimiento del empleo extranjero en la Comunidad está "protagonizado" por las mujeres, pues de los 10.900 empleos netos creados, las mujeres extranjeras explican 8.795, aproximadamente el 81 por ciento.

Además, Castilla y León tiene una menor presencia relativa de población extranjera que en el conjunto de España, pues esta supone aproximadamente el 9 por ciento de las personas en edad de trabajar de la Comunidad frente a casi el 15 por ciento del total del territorio nacional.

Sin embargo, la población extranjera participa "más intensamente en el mercado de trabajo", pues la tasa de actividad de este colectivo en Castilla y León supera el 72 por ciento frente al 52 por ciento de la población nacional, lo que deja una "brecha" de 20 puntos porcentuales.

"Sin embargo, esta mayor participación viene a su vez acompañada de mayores dificultades para acceder", ha advertido el economista, para apuntar que la tasa de paro en extranjeros se sitúa en el 14,4 en Castilla y León, frente al 7,5 de la población nacional, una brecha que también es cinco puntos superior a la que se observa en el conjunto de España.

La población extranjera se enfrenta así a una "mayor exposición al desempleo" pese a tener "una participación laboral mucho mayor", y se ve abocada a trabajos con "mayores niveles de precariedad y parcialidad".

PENALIZACIÓN POR ORIGEN Y GÉNERO

Se trata de una "penalización por origen" que se "agrava" en el caso de las mujeres, quienes "presentan una mayor vulnerabilidad económica". "Ya que las mujeres extranjeras de nuestra Comunidad presentan una tasa de parcialidad del 30,6 por ciento frente al 9,3 por ciento de los hombres extranjeros, es decir, más del triple", ha alertado.

"Si las tasas del mercado laboral penalizan más a las mujeres y especialmente a los extranjeros, y por tanto a las mujeres extranjeras en nuestra Comunidad, que en la media nacional, estamos creando un caldo de cultivo ante peores tasas de paro, ante peores tasas de temporalidad y tasas de pobreza, para que prospere este tipo de trata con fines de explotación laboral", ha sentenciado Hernández en base a estos datos.

En este sentido, Moreno ha avisado de que la trata por explotación laboral es "muy difícil de detectar", una situación ante la que ha puesto en valor el proceso extraordinario de regularización de migrantes que "saca de esa invisibilidad a muchas de estas personas", y se convierte así en la vía para "evitar que las personas mas vulnerables caigan en manos de las mafias".

No obstante, ha aclarado que con esta regularización "no se garantiza" que no puedan caer en estas redes, pero sí es la "puerta de entrada para poder conseguir este objetivo al tener la posibilidad las personas de obtener un contrato de trabajo con empleo de "calidad, estable y bien remunerado".

Por otro lado, ha ensalzado la labor de instituciones, fuerzas de seguridad, sindicatos, ONG y otras entidades que ayudan a dar con situaciones de trata y explotación laboral y prestan atención a las víctimas, quienes, en muchos casos, deben recibir primero atención médica.

En este sentido, ha recordado el caso de los trabajadores egipcios que se subieron a una grúa en Burgos para protestar porque no les pagaban, una protesta tras la que se descubrieron las condiciones de "explotación y amenazas" en las que se encontraban. Los trabajadores han recibido ayuda y se encuentran ahora en el proceso de regularización, con la intención de quedarse a "trabajar y vivir" en Burgos.