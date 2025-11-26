CCOO celebra la derogación del decreto de incendios, ve una oportunidad de rectificar para la Junta y la exige negociar

Protesta ante las cortes en contra del decreto ley de la Junta para el operativo contra incendios. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Comisiones Obreras ha celebrado la derogación del decreto ley del operativo contra incendios y ha instado a la Junta de Castilla y León a rectificar, escuchar al personal del dispositivo y ha exigido una negociación "real".

CCOO, en un comunicado recogido por Europa Press, considera que la derogación del decreto ley de medidas urgentes frente al riesgo de incendios forestales debe marcar un "punto de inflexión" en la política forestal de Castilla y León.

A su juicio, la decisión de las Cortes, con el rechazo de toda la oposición, refleja que este decreto carecía de consenso y no ofrecía "soluciones reales" a las necesidades del operativo.

Para el sindicato, este "revés político" debe servir a la Junta para reflexionar "profundamente" sobre su forma de abordar un problema "tan grave y recurrente" como los incendios.

Comisiones considera que la concentración celebrada este miércoles frente a las Cortes, convocada junto a CSIF, UGT, USCAL y CGT, que ha reunido a cientos de profesionales, "evidencia que las personas trabajadoras del operativo no piden parches ni decretos improvisados, sino avances de calado, fruto del diálogo y del reconocimiento a quienes sostienen el servicio en primera línea".

DEFICIENCIAS

El sindicato ha recordado que el decreto rechazado mantenía la externalización como eje del operativo y evitaba afrontar déficits esenciales en materia de plantilla, estabilidad y medios.

"Esta forma de legislar, sin negociación y sin tener en cuenta la experiencia de las personas trabajadoras, demuestra una desconexión alarmante entre la Junta y la realidad del operativo", ha agregado Comisiones.

En este contexto, ha subrayado que los incendios del último verano mostraron las consecuencias de la "falta de inversión" y de un modelo que sigue apostando por la "fragmentación" y la "temporalidad".

Así, ve en la derogación del decreto "una oportunidad" para rectificar y comenzar a construir un operativo "robusto, coordinado y con recursos suficientes" porque considera que "improvisar no es gestionar".

Por todo ello, ha hecho un llamamiento directo a la Junta para que abandone la "imposición", escuche a los trabajadores del operativo forestal y se siente a negociar reformas que mejoren "de verdad" sus condiciones laborales y la eficacia del servicio. "Castilla y León necesita un modelo público y sólido", ha concluido.